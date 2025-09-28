'이랜드에 전해진 희소식' 김도균 감독 "아이데일-가브리엘 곧 복귀한다"[현장 인터뷰]

기사입력 2025-09-28 18:53


'이랜드에 전해진 희소식' 김도균 감독 "아이데일-가브리엘 곧 복귀한다"…

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"아이데일, 가브리엘 곧 돌아온다."

김도균 서울 이랜드 감독의 말이다. 이랜드와 인천 유나이티드는 28일 목동종합운동장에서 '하나은행 K리그2 2025' 31라운드를 치른다. 이랜드는 승점 44로 8위, 인천은 승점 65로 1위를 달리고 있다.

양 팀 모두 지난 라운드 결과가 아쉬웠다. 이랜드는 부천FC와 2대2로 비겼다. 전반 압도적인 모습을 보이며 2-0 리드를 잡았지만, 박창환의 어이없는 퇴장으로 무너졌다. 추가시간에만 두 골을 내주며 2대2로 비겼다. 5위권 재진입을 위해 반드시 승리해야 하는 경기였지만, 무승부에 그치며 최근 2경기 1무1패에 그쳤다.

반드시 승리가 필요한 경기, 하지만 이랜드의 상황은 좋지 않다. 이랜드는 지난 경기에서 퇴장당한 박창환을 비롯해 백지웅 김오규가 누적 경고로 뛸 수 없다. 아이데일, 가브리엘이 부상으로 빠져 베스트11을 꾸리기도 어려울 정도다.

이랜드는 3-4-3 카드를 꺼냈다. 에울레르-허용준-이주혁이 스리톱을 이뤘다. 허리진에는 배서준-서재민-서진석-김주환이 자리했다. 스리백은 김하준-오스마르-곽윤호가 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 꼈다. 정재민 변경준, 아론 등이 벤치에서 출발했다.

경기 전 만난 김 감독은 "스타팅이나 백업 모두 고민이 많았다. 하지만 베스트가 나가야 꼭 이기는 것도 아니고, 그간 많이 뛰지 못한 선수들이 잘해주길 바라고 있다"고 했다. 이랜드 입장에서 희소식이 전해졌다. 부상으로 이탈한 아이데일과 가브리엘이 조만간 복귀할 전망이다. 김 감독은 "아이데일은 다음 경기에 쓸 수 있을 것 같고, 가브리엘은 늦어도 다다음 경기는 될 것 같다"고 했다.

상대가 제르소를 뺀 것에 대해 "제르소에 대해 준비했는데"라고 웃으며 "그래도 똑같은 생각으로 경기에 임할 것"이라고 했다. 이랜드는 인천을 상대로 좋은 경기를 하고도 득점을 하지 못했다. 김 감독은 "찬스를 못만든 것은 아니다. 인천을 상대로만 골을 넣지 못했는데, 조금 더 적극적으로 경기에 임할 계획"이라고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 팔고 자식 교육 대박 냈다 "손에 들린 합격증 두 장"

2.

‘이현이♥’ 홍성기 “‘살림 네가 해라’ 댓글? 각방·각냉장고 써서 괜찮”

3.

송이우, 결혼 2년만 이혼 심경…"내가 꼭 이렇게까지 해야 하나"(솔비이즈백)

4.

이대호 "후배들에 쏜 밥값=아파트 한채"이라더니…경남고 후배에 2600만 원 '일시불 FLEX'

5.

'여성암 투병' 이솔이, 자극 보도에 불쾌감 "아이 못낳아 시무룩? 지친다 정말"

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

3.

"KFA 이사로는 가능, K리그 감독으로서는 못해" 'K리그1 팀 수-파울' 말 아낀 이정효 감독..."목표는 12월 6일"[현장인터뷰]

4.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

5.

[제주 현장인터뷰]김정수 제주 대행, 갑작스레 사퇴한 김학범에 "죄송합니다"…제주 김은중은 "아쉽다"

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

3.

"KFA 이사로는 가능, K리그 감독으로서는 못해" 'K리그1 팀 수-파울' 말 아낀 이정효 감독..."목표는 12월 6일"[현장인터뷰]

4.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

5.

[제주 현장인터뷰]김정수 제주 대행, 갑작스레 사퇴한 김학범에 "죄송합니다"…제주 김은중은 "아쉽다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.