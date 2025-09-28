[현장인터뷰]'광란의 멸망전 90분 그 후' 제주팬에 고개숙인 김은중 감독-싸박, "스포츠맨십에 어울리지 않는 행동은 자제하자"

기사입력 2025-09-28 19:44


[현장인터뷰]'광란의 멸망전 90분 그 후' 제주팬에 고개숙인 김은중 감…

[현장인터뷰]'광란의 멸망전 90분 그 후' 제주팬에 고개숙인 김은중 감…

[현장인터뷰]'광란의 멸망전 90분 그 후' 제주팬에 고개숙인 김은중 감…
제주-수원FC전 벤치 클리어링 장면. 사진(제주)=스포츠조선 윤진만 기자

[제주=스포츠조선 윤진만 기자]경기 후 제주 홈팬에게 다가가 사과의 뜻을 전한 김은중 수원FC 감독이 "스포츠맨십에 어울리지 않는 행동은 서로 자제하자"라고 당부의 말을 남겼다.

김 감독은 28일 제주월드컵경기장에서 열린 제주와의 '하나은행 K리그1 2025' 31라운드 원정경기를 4대3 승리로 마치고 이같이 말했다.

김 감독은 "막판에 어수선한 상황이 있었다. 감독으로선 제주팬, 수원팬에 죄송하단 말을 전하고 싶다"며 "경기를 하다보면 선수들은 격해지기 마련이다. 당연히 그럴 수 있다고 하지만, 스포츠맨십에 어울리지 않는 행동은 서로 자제해야 한다"라고 말했다.

제주와 수원FC 선수들은 후반 추가시간 제주 벤치 앞에서 강하게 충돌했다. 제주 이창민이 수원FC 싸박이 제주의 스로인을 가로막는 듯한 동작을 펼친 것에 분개해 벤치에서 달려나와 싸박을 어깨로 밀었다. 이에 주심은 이창민에게 다이렉트 퇴장을 명했다.

김 감독은 "상대가 스로인을 하려고 할 때 방해 동작이 있었다. 나도 정확하게 보진 못했지만, 벤치에 있던 선수가 화가 나서 그런 행동을 한 것 같다. 서로 존중을 해야 한다. 프로 선수라면 팬들에게 좋은 경기를 보여주기 위해 냉정해질 필요가 있다"라고 말했다.


[현장인터뷰]'광란의 멸망전 90분 그 후' 제주팬에 고개숙인 김은중 감…
제주는 이창민 포함 총 4명이 퇴장을 당하는 초유의 사태를 맞았다. 전반 34분 수비수 송주훈이 싸박을 향한 팔꿈치 가격으로 다이렉트 퇴장을 당했고, 후반 추가시간 7분 골키퍼 김동준이 명백한 득점 저지 반칙으로 퇴장했다. 추가시간 12분엔 안태현이 심판 판정에 대해 항의를 하다 누적경고로 벤치로 물러났다.

27일 물러난 김학범 전 감독을 대신해 이날 지휘봉을 잡은 김정수 대행은 "마지막에 불미스러운 퇴장에 대해선 팬들에게 죄송스럽게 생각한다"라고 고개를 숙였다.

경기 외적인 상황에서 퇴장을 당한 안태현 이창민에 대해선 "고참과 주장으로서 분위기를 반전하기 위해 승부에 대한 의욕을 드러내는 과정에서 액션이 크게 나왔던 것 같다. 그건 전적으로 컨트롤하지 못한 내 잘못"이라고 선수를 감쌌다.


전반 2분 싸박의 '입장골'로 기선을 제압한 수원은 14분 유리조나탄에게 동점골을 허용했다. 전반 34분 송주훈의 퇴장과 페널티킥을 동시에 얻어낸 수원은 싸박의 추가골로 다시 앞서나갔다. 전반 추가시간 6분 남태희에게 프리킥으로 동점골을 내주며 전반을 2-2 동점으로 마친 수원은 후반 4분 이재원의 골로 다시 리드했다. 이후 신상은에게 37분 동점골을 내주며 무승 위기에 내몰렸지만, 조커 최치웅이 후반 추가시간 6분 극장골을 터뜨렸다.

2연승을 질주한 수원은 10승7무14패 승점 37을 기록, 27일 대구와 1대1로 비긴 울산(승점 37)을 끌어내리고 잔류권인 9위로 올라섰다. 울산과 승점이 같지만 다득점에서 10골 앞섰다. 반면 제주(승점 31)는 4연패 및 8연속 무승 늪에 빠져 11위에 머물렀다. 7경기를 남겨두고 다이렉트 강등권인 12위 대구(승점 23)와의 승점차가 8점으로 좁혀졌다.


[현장인터뷰]'광란의 멸망전 90분 그 후' 제주팬에 고개숙인 김은중 감…
김은중 감독은 "송주훈이 퇴장을 당한 이후 경기 운영을 더 잘할 수 있었는데, 우리 스스로가 실점을 하며 어렵게 끌고 갔다. 경기력에 큰 문제가 있었다"며 "동점골을 내줘 분위기가 다운될 수 있었지만, 추가 득점을 해 승리한 점은 고무적"이라고 말했다.

이날 멀티골을 넣으며 15골로 득점 선두에 오른 싸박에 대해선 "두 골을 넣은 것은 칭찬하지만, 그 이후 플레이와 찬스에서 냉정함을 찾지 못했다. 더 큰 선수가 되기 위해선 득점을 못했을 때 플레이에 더 몰입해야 한다"라고 주문했다.

강등권 탈출에 대해선 "매경기가 기회가 될 수 있고, 위기가 될 수도 있다. 오늘은 우리가 준비한대로 점수를 땄다. 다음 홈 경기에서도 간절함을 갖고 경기에 임해야 한다"라고 당부했다.

제주는 사후 감면이 없다면 최대 4명을 다음 경기에 투입할 수 없다. 다이렉트 퇴장자는 결장기간이 더 길어질 수도 있다. 김 대행은 "다른 선수들이 있다. 경기를 포기할 순 없다. 남은 선수들과 잘 준비해서 경기를 치르는 것이 당연하다"라고 말했다.
제주=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 팔고 자식 교육 대박 냈다 "손에 들린 합격증 두 장"

2.

‘이현이♥’ 홍성기 “‘살림 네가 해라’ 댓글? 각방·각냉장고 써서 괜찮”

3.

송이우, 결혼 2년만 이혼 심경…"내가 꼭 이렇게까지 해야 하나"(솔비이즈백)

4.

이대호 "후배들에 쏜 밥값=아파트 한채"이라더니…경남고 후배에 2600만 원 '일시불 FLEX'

5.

'여성암 투병' 이솔이, 자극 보도에 불쾌감 "아이 못낳아 시무룩? 지친다 정말"

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

3.

"KFA 이사로는 가능, K리그 감독으로서는 못해" 'K리그1 팀 수-파울' 말 아낀 이정효 감독..."목표는 12월 6일"[현장인터뷰]

4.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

5.

[제주 현장인터뷰]김정수 제주 대행, 갑작스레 사퇴한 김학범에 "죄송합니다"…제주 김은중은 "아쉽다"

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

3.

"KFA 이사로는 가능, K리그 감독으로서는 못해" 'K리그1 팀 수-파울' 말 아낀 이정효 감독..."목표는 12월 6일"[현장인터뷰]

4.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

5.

[제주 현장인터뷰]김정수 제주 대행, 갑작스레 사퇴한 김학범에 "죄송합니다"…제주 김은중은 "아쉽다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.