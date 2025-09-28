'아쉬운 무승부' 윤정환 감독 "무고사 PK 실축, 본인이 가장 아쉬울 것"[현장 기자회견]

기사입력 2025-09-28 21:11


'아쉬운 무승부' 윤정환 감독 "무고사 PK 실축, 본인이 가장 아쉬울 …

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"무고사 페널티킥 실축, 본인이 가장 아쉬울 것이다."

윤정환 인천 유나이티드 감독의 아쉬움이었다. 갈길 바쁜 서울 이랜드와 인천이 승부를 가리지 못했다. 이랜드와 인천은 28일 목동종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2025' 31라운드에서 0대0으로 비겼다. 2경기 연속 무승부를 기록한 이랜드는 승점 45로, 플레이오프 마지노선인 5위 부산 아이파크(승점 49)와의 승점차를 4점으로 줄였다. 반면 인천(승점 66)은 2위 수원 삼성(승점 58)과의 승점차를 8점으로 벌렸다.

인천은 전반 13분 페널티킥 기회를 얻었지만, 무고사의 슈팅이 구성윤 골키퍼의 선방에 막힌 것이 아쉬웠다. 인천은 이날 이랜드의 골문을 시종 두드렸지만, 구성윤의 벽을 넘지 못했다.

경기 후 기자회견에 나선 윤 감독은 "선수들 90분 동안 에너지 넘치게 잘해줬다. 베스트로 뛰던 선수들이 많이 빠졌지만, 에너지 있게 뛰자고 했다. 결과가 아쉽지만, 잘했다. 전방 압박을 하고자 했는데 잘 먹혔다. 후반 체력이 떨어지며 위협적인 장면이 있었지만, 무실점을 했다. 몇경기 안남았지만, 3연전이 있기에 잘 체크하고 준비해야 할 것 같다"고 했다.

무고사의 페널티킥 실축에 대해서는 "본인이 가장 아쉬울거다. 페널티킥 잘차는 선수다. 뭐라고 얘기할 수는 없지만, 아쉽다"고 했다. 이날 인천은 전방 압박 등으로 변화를 줬다. 윤 감독은 "조금씩의 변화는 주고 있다. 이랜드가 압박을 하는 팀인데 풀어나오는 장면이 잘 나왔다. 초반에 있던 선수들이 계속 했더라면 더 좋은 장면을 만들 수 있었을거다. 여기에 맞는 기용이나 시스템, 운영 등에 대해 대비하고 있다. 기대 이상의 모습을 보였다. 여태까지 못뛰었던 선수들이 좋아지는 것은 긍정적"이라며 "날씨가 선선해졌다. 초부터 압박을 했는데, 여름을 지나서 체력 부담, 부상 등으로 하지 못했다. 우리 장점은 압박을 통해 나가는거다. 할 수 있으면 하고 싶은데 3연전이라 고민을 좀 해야할 듯 하다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송이우, 결혼 2년만 이혼 심경…"내가 꼭 이렇게까지 해야 하나"(솔비이즈백)

2.

이대호 "후배들에 쏜 밥값=아파트 한채"이라더니…경남고 후배에 2600만 원 '일시불 FLEX'

3.

'여성암 투병' 이솔이, 자극 보도에 불쾌감 "아이 못낳아 시무룩? 지친다 정말"

4.

김종민, 유재석·나영석에 서운 "'무한도전'·'신서유기', 나 안 데려가"(사당귀)

5.

H.O.T. 강타 "사자보이즈 모델? 난 차은우인 줄"

스포츠 많이본뉴스
1.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

2.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

3.

'골골골골골골골골골골골골골골골골골' 이게 바로 손흥민 효과...'흥부가 기가 막혀' 또 역사적 대기록 작성→"MLS 역사상 최초의 듀오"

4.

'잇몸 대결' 이랜드-인천, 에울레르 VS 무고사 '최고 외인 가리자'[현장 라인업]

5.

윤정환 감독이 꼽는 최근 부진 원인 "부상자 공백을 잘 메우지 못하는 것 같다"[현장 인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

2.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

3.

'골골골골골골골골골골골골골골골골골' 이게 바로 손흥민 효과...'흥부가 기가 막혀' 또 역사적 대기록 작성→"MLS 역사상 최초의 듀오"

4.

'잇몸 대결' 이랜드-인천, 에울레르 VS 무고사 '최고 외인 가리자'[현장 라인업]

5.

윤정환 감독이 꼽는 최근 부진 원인 "부상자 공백을 잘 메우지 못하는 것 같다"[현장 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.