'아쉬운 무승부' 윤정환 감독 "무고사 PK 실축, 본인이 가장 아쉬울 …

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"무고사 페널티킥 실축, 본인이 가장 아쉬울 것이다."
경기 후 기자회견에 나선 윤 감독은 "선수들 90분 동안 에너지 넘치게 잘해줬다. 베스트로 뛰던 선수들이 많이 빠졌지만, 에너지 있게 뛰자고 했다. 결과가 아쉽지만, 잘했다. 전방 압박을 하고자 했는데 잘 먹혔다. 후반 체력이 떨어지며 위협적인 장면이 있었지만, 무실점을 했다. 몇경기 안남았지만, 3연전이 있기에 잘 체크하고 준비해야 할 것 같다"고 했다.
무고사의 페널티킥 실축에 대해서는 "본인이 가장 아쉬울거다. 페널티킥 잘차는 선수다. 뭐라고 얘기할 수는 없지만, 아쉽다"고 했다. 이날 인천은 전방 압박 등으로 변화를 줬다. 윤 감독은 "조금씩의 변화는 주고 있다. 이랜드가 압박을 하는 팀인데 풀어나오는 장면이 잘 나왔다. 초반에 있던 선수들이 계속 했더라면 더 좋은 장면을 만들 수 있었을거다. 여기에 맞는 기용이나 시스템, 운영 등에 대해 대비하고 있다. 기대 이상의 모습을 보였다. 여태까지 못뛰었던 선수들이 좋아지는 것은 긍정적"이라며 "날씨가 선선해졌다. 초부터 압박을 했는데, 여름을 지나서 체력 부담, 부상 등으로 하지 못했다. 우리 장점은 압박을 통해 나가는거다. 할 수 있으면 하고 싶은데 3연전이라 고민을 좀 해야할 듯 하다"고 했다.