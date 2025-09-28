"韓 슈퍼스타 손흥민, 美 역사 작성했다" '세계 최고의 듀오' SON-부앙가, 6경기→17골 합작 신기록

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 미국 축구 역사를 작성했다.

스포츠 전문 매체 스포츠일러스트레이티드는 28일(이하 한국시각) '세계 최고의 듀오? 손흥민과 드니 부앙가가 놀라운 기록을 경신했다'고 보도했다.

LA FC는 28일 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 세인트루이스 시티 SC와의 2025년 미국 메이저 리그 사커(MLS) 원정 경기에서 3대0으로 이겼다. LA FC는 4연승 하며 승점 53으로 4위를 지켰다. LA FC는 이미 남은 경기에 상관없이 서부 콘퍼런스 7위를 확보, MLS컵 진출을 확정했다.

이번에도 승리 공식은 손흥민-부앙가 듀오였다. 전반 15분 부앙가가 선제골을 넣었다. 손흥민이 전반 추가 시간과 후반 15분 연달아 득점포를 가동했다.

MLS 새 기록이다. 경기 뒤 MLS 사무국은 홈페이지를 통해 '역사적인 듀오! 손흥민-부앙가가 MLS 역사에 이름을 올렸다'고 했다. 둘은 MLS의 최소 경기 '15골 합작' 기록을 다시 썼다. 손흥민과 부앙가는 최근 6경기에서 17골을 책임졌다. 손흥민이 8골, 부앙가가 9골을 넣었다. 종전 기록은 내슈빌SC의 하니 무크타르(10골)-샘 서리지(5골)가 5~7월에 합작한 10경기였다. MLS는 '리그 역사상 가장 비싼 이적료로 LA FC에 합류한 손흥민이 리그를 뜨겁게 달구고 있다. 토트넘(잉글랜드)의 레전드인 손흥민은 데뷔 후 8경기에서 8골을 터트리며 단숨에 MLS 최고 공격수 가운데 한명으로 자리매김했다'고 놀라워했다.


스포츠일러스트레이티드는 '한국의 슈퍼스타 손흥민은 MLS 데뷔 단 8경기 만에 8골-3도움을 기록했다. 하지만 가장 눈에 띄는 것은 공격 기록이 아니다. 부앙가와 함께 만든 17골이다. 두 사람은 기록을 넘어섰다. 부앙가는 올 시즌 23번째 골을 넣으며 리오넬 메시(인터 마이애미)를 단 1골 차로 뒤쫓고 있다. 또한, 스티브 체룬돌로 감독은 LA FC 지휘봉을 잡고 100번째 승리를 챙겼다'고 했다.

경기 뒤 체룬돌로 감독은 "두 선수 모두 정말 훌륭하다고 생각한다. 모두가 그 플레이에 쏟는 노력은 정말 놀랍다. 진정한 팀워크의 성과"라며 "구단은 훌륭한 선수들과 승리하는 정신으로 이 노력을 지원하고 있다. LA FC의 모든 구성원들이 올바른 방향을 향해 나아가고 있다. 우리 모두가 공유해야 할 중요한 일이며, 이 점이 매우 자랑스럽다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

