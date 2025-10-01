'흥민이 형, 나 진짜 큰일 났어' 英 BBC 또또 충격 평점…손흥민 떠…

토트넘은 1일(이하 한국시각) 노르웨이 노르드랜드의 아스마이라 스타디움에서 열린 보되/글림트(노르웨이)와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 원정 경기에서 2대2로 비겼다.
상황은 좋지 않았다. 토트넘은 전반 34분 로드리고 벤탄쿠르의 파울로 상대에 페널티킥을 허용했다. 하지만 키커로 나선 캐스퍼 회그가 실축하며 실점 위기를 넘겼다. 전반을 0-0으로 마친 토트넘은 후반 들어 옌스 페테르 하우게에게 연속 실점했다. 한때 0-2로 끌려갔다. 토트넘은 벤탄쿠르의 골이 나왔지만 앞선 장면에서 미키 판 더 펜의 파울이 불려 득점 취소됐다. 하지만 토트넘은 판 더 펜의 득점으로 추격의 불씨를 살렸다. 경기 막판엔 요스테인 군데르센의 자책골로 기어코 2-2 동점을 만들었다. 이 골은 히샬리송의 득점으로도 보였지만, 자책골로 기록됐다. 토트넘은 결승골을 노렸지만 시간이 부족했다. 경기는 2대2로 막을 내렸다.
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
영국 언론 BBC는 '지난 시즌 유로파리그(UEL) 우승팀인 토트넘은 상대에 실점하며 밀렸다. 하지만 판 더 펜의 득점으로 희망을 가졌다. 정규시간 종료 직전엔 군데르센의 자책골이 나왔다. 특히 토트넘은 전반에 상대의 페널티킥 실축으로 패배를 탈출할 수 있었다. 그럼에도 이날 경기에서 토트넘이 축하할 만한 것은 거의 없었다. 물론 보되/글림트의 경기장은 인조 경기장인 만큼 어려움을 겪을 수 있다. 하지만 토트넘은 5월에도 이곳에서 경기를 치른 바 있다. 토트넘은 수비에 너무 의존했다. 열정적이고 자신감 있는 보되/글림트를 상대로 버티지 못했다'고 보도했다.
이 매체는 토트넘 선수들에게 3~6점의 비교적 낮은 평점을 줬다. 히샬리송은 선수단 중 두 번째로 낮은 4.19점을 받았다. 그보다 평점이 낮은 선수는 브레넌 존슨(3.87) 한 명이었다.
히샬리송은 올 시즌 롤러코스터를 타고 있다. 그는 번리와의 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막전에서 두 골을 넣었다. 맨시티와의 2라운드 대결에서도 긍정적인 활약을 펼쳤다. 일각에선 손흥민(LA FC)이 떠난 뒤 토트넘의 새 핵심이 될 것이란 기대감을 드러냈다. 하지만 히샬리송은 본머스와의 3라운드 경기 뒤 평점 3.25점을 받으며 추락했다. 직전에 치른 울버햄튼과의 리그 경기에서도 선발 선수 중 최저 평점을 받으며 흔들렸다.