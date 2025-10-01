'흥민이 형, 나 진짜 큰일 났어' 英 BBC 또또 충격 평점…손흥민 떠난 토트넘 핵심이라더니, 히샬리송 이번에도 아쉬운 평가

기사입력 2025-10-01 11:47


'흥민이 형, 나 진짜 큰일 났어' 英 BBC 또또 충격 평점…손흥민 떠…
사진=EPA-NTB 연합뉴스

'흥민이 형, 나 진짜 큰일 났어' 英 BBC 또또 충격 평점…손흥민 떠…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]히샬리송(토트넘)을 향한 부정적 시선이 계속되고 있다.

토트넘은 1일(이하 한국시각) 노르웨이 노르드랜드의 아스마이라 스타디움에서 열린 보되/글림트(노르웨이)와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 원정 경기에서 2대2로 비겼다.

상황은 좋지 않았다. 토트넘은 전반 34분 로드리고 벤탄쿠르의 파울로 상대에 페널티킥을 허용했다. 하지만 키커로 나선 캐스퍼 회그가 실축하며 실점 위기를 넘겼다. 전반을 0-0으로 마친 토트넘은 후반 들어 옌스 페테르 하우게에게 연속 실점했다. 한때 0-2로 끌려갔다. 토트넘은 벤탄쿠르의 골이 나왔지만 앞선 장면에서 미키 판 더 펜의 파울이 불려 득점 취소됐다. 하지만 토트넘은 판 더 펜의 득점으로 추격의 불씨를 살렸다. 경기 막판엔 요스테인 군데르센의 자책골로 기어코 2-2 동점을 만들었다. 이 골은 히샬리송의 득점으로도 보였지만, 자책골로 기록됐다. 토트넘은 결승골을 노렸지만 시간이 부족했다. 경기는 2대2로 막을 내렸다.


'흥민이 형, 나 진짜 큰일 났어' 英 BBC 또또 충격 평점…손흥민 떠…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

'흥민이 형, 나 진짜 큰일 났어' 英 BBC 또또 충격 평점…손흥민 떠…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
영국 언론 BBC는 '지난 시즌 유로파리그(UEL) 우승팀인 토트넘은 상대에 실점하며 밀렸다. 하지만 판 더 펜의 득점으로 희망을 가졌다. 정규시간 종료 직전엔 군데르센의 자책골이 나왔다. 특히 토트넘은 전반에 상대의 페널티킥 실축으로 패배를 탈출할 수 있었다. 그럼에도 이날 경기에서 토트넘이 축하할 만한 것은 거의 없었다. 물론 보되/글림트의 경기장은 인조 경기장인 만큼 어려움을 겪을 수 있다. 하지만 토트넘은 5월에도 이곳에서 경기를 치른 바 있다. 토트넘은 수비에 너무 의존했다. 열정적이고 자신감 있는 보되/글림트를 상대로 버티지 못했다'고 보도했다.

이 매체는 토트넘 선수들에게 3~6점의 비교적 낮은 평점을 줬다. 히샬리송은 선수단 중 두 번째로 낮은 4.19점을 받았다. 그보다 평점이 낮은 선수는 브레넌 존슨(3.87) 한 명이었다.

히샬리송은 올 시즌 롤러코스터를 타고 있다. 그는 번리와의 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막전에서 두 골을 넣었다. 맨시티와의 2라운드 대결에서도 긍정적인 활약을 펼쳤다. 일각에선 손흥민(LA FC)이 떠난 뒤 토트넘의 새 핵심이 될 것이란 기대감을 드러냈다. 하지만 히샬리송은 본머스와의 3라운드 경기 뒤 평점 3.25점을 받으며 추락했다. 직전에 치른 울버햄튼과의 리그 경기에서도 선발 선수 중 최저 평점을 받으며 흔들렸다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

수지, ‘다 이루어질지니’ 포스터 논란에 쿨한 대응 “다 이유가 있겠지”

2.

손연재, 子 '스키터 증후군' 고백…"심하게 붓고 고름까지"

3.

현빈, 팬 손하트 ‘철벽’ 영상 확산…손예진 직접 '엄지 척' 종결

4.

이효리, 새벽 6시반 요가 수업 첫 도전.."선생님도 잠 설쳤다" 리얼 인증

5.

손하트는 아내 전용? 현빈, 팬 하트 철벽 차단에 ♥손예진도 엄지척[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 그립다" 히샬리송→존슨 '최악 졸전', 'BBC' 토트넘 무딘 창에 직격탄…토트넘, 대이변 피한 것이 다행→씁쓸한 원정길

2.

'100% 무산' 염경엽 트라우마 되살아나나…한화, 2019년 두산처럼 '대역전 1위' 기적 도전

3.

英 헤드라인 장식! '손흥민 효과 미쳤어, 이게 맞아?' 입단 후 파워랭킹 급상승…리오넬 메시 바짝 추격

4.

느닷없는 김태경 예고. NC 포기? 이호준은 LG 타격코치 때 똑똑히 기억하고 있었다[SC 포커스]

5.

'英 BBC도 경악' "우린 손흥민 없잖아!" 프랭크 폭탄 발언, 현실이 됐다...노르웨이에서 최악의 졸전 "개선해야 할 부분 많다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 그립다" 히샬리송→존슨 '최악 졸전', 'BBC' 토트넘 무딘 창에 직격탄…토트넘, 대이변 피한 것이 다행→씁쓸한 원정길

2.

'100% 무산' 염경엽 트라우마 되살아나나…한화, 2019년 두산처럼 '대역전 1위' 기적 도전

3.

英 헤드라인 장식! '손흥민 효과 미쳤어, 이게 맞아?' 입단 후 파워랭킹 급상승…리오넬 메시 바짝 추격

4.

느닷없는 김태경 예고. NC 포기? 이호준은 LG 타격코치 때 똑똑히 기억하고 있었다[SC 포커스]

5.

'英 BBC도 경악' "우린 손흥민 없잖아!" 프랭크 폭탄 발언, 현실이 됐다...노르웨이에서 최악의 졸전 "개선해야 할 부분 많다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.