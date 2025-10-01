'英 BBC도 경악' "우린 손흥민 없잖아!" 프랭크 폭탄 발언, 현실이…

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 없는 토트넘은 공격에 해결사가 없다. 이번 경기에서도 공백이 여실히 드러났다.
하지만 토트넘도 물러서지는 않았다. 후반 23분 미키 판더펜이 프리킥 상황에서 올라온 크로스를 문전에서 헤더로 마무리하며 골망을 흔들었다. 한 골을 따라잡은 토트넘은 추격의 끈을 놓지 않았다. 후반 44분 상대 수비수 요스테인 군데르센의 자책골이 나오며 극적으로 균형을 맞췄다. 패배 위기에서 승점 1점을 수확하며 경기를 마쳤다.
영국의 BBC 또한 이를 지적했다. BBC는 '토트넘 선수들은 종료 휘슬이 울리자, 패배를 모면했다는 안도감을 느꼈겠지만, 그럼에도 결과와 관련해 축하할만한 일은 거의 없었다'며 '토트넘은 파이널 서드에서 기회를 만들거나 적절한 움직임을 보이는 데 어려움을 겪었고, 전반전에 보되/글림트가 열정적이고 자신감 넘치는 모습에 반해 수비에 지나치게 의존했다'고 평가했다.
프랭크 감독은 "우리는 경기에 집중하고 계속 싸웠다. 그 덕분에 원정에서 아주 좋은 승점을 따낼 수 있었다"고 했다. 손흥민의 공백이 더 크게 느껴지며 토트넘 팬들의 답답함만 늘어나 경기였다.
