손흥민 없으면 히샬리송이 왕이다...SON 떠나자 180도 달라진 활약 '보되전 숨은 공신'

기사입력 2025-10-01 12:39


사진=히샬리송 SNS

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 빠지자 히샬리송이 왕이 되고 있는 중이다.

토트넘 홋스퍼는 1일 오전 4시(한국시간) 노르웨이 보도의 아스미라 스타디온에서 열린 보되/글림트와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전에서 2대2 무승부를 거뒀다. 이로써 토트넘은 리그 페이즈 1승 1무를 기록했다.

토트넘의 이번 시즌 최악의 경기였다. 토트넘은 크리스티안 로메로와 사비 시몬스를 제외하면 1군 전력이 그대로 출장했다. 지난 시즌 유로파리그에서 만난 적이 있었던 보되였기에 토트넘의 완승이 예상됐지만 토트넘은 보되를 상대로 경기를 안정적으로 운영하지 못했다.

후반 8분과 21분에 옌스 피터 하우저에게 연속골을 허용하면서 토트넘은 충격적인 패배 위기에 빠졌다. 다행히 미키 판 더 펜이 후반 23분 만회골을 터트리면서 토트넘은 추격 의지를 살렸다. 토트넘을 구한 선수는 히샬리송이었다.
후반 45분 아치 그레이가 페널티박스 안에서 히샬리송을 향해 크로스를 찔러줬다. 이때 골키퍼 맞고 수비수 맞고 자책골로 연결됐다. 히샬리송의 득점은 아니었지만 히샬리송이 좋은 움직임을 가져가면서 수비수의 집중력을 방해했고, 행운의 자책골로 이어졌다. 득점 지분에 히샬리송이 많은 부분을 차지했다. 직접 골을 넣은 것은 아니었지만, 히샬리송이 없었다면 나오지 않았을 장면이었다.

히샬리송의 골은 아니었지만 이번 시즌 히샬리송은 팀에서 제몫을 해주는 몇 안되는 공격수다. 이번 시즌 토트넘은 손흥민의 부상 이탈로 공격의 핵심을 잃었고, 그 공백을 어떻게 메울지가 최대 과제였다. 손흥민이 가져다주던 결정력과 마무리 능력은 여전히 그리운 자산이지만, 히샬리송이 불완전하더라도 꾸준히 그 자리를 채워주고 있다.


현재까지 히샬리송은 10경기 3골 1도움을 기록 중이다. 지난 시즌까지 이어졌던 비판 속에서 묵묵히 공격 포인트를 쌓고 있다. 지금까지는 모하메드 쿠두스와 함께 공격진의 믿을맨으로 자리 잡았다. 도미닉 솔란케가 발목 수술로 전력에서 이탈한 상황까지 겹치면서 히샬리송에 대한 의존도는 앞으로 더 커질 수밖에 없다.

한때 "최악의 영입"이라는 오명까지 따라붙었던 히샬리송이지만 이제 토트넘을 위기에서 구해내는 역할을 맡고 있다. 지금의 흐름을 이어갈 수 있다면 토트넘 이적 후 제일 많이 득점을 터트렸던 2023~2024시즌의 11골을 넘어설 수 있을 것으로 보인다.
토마스 프랭크 토트넘 감독도 히샬리송에게 굉장히 만족하고 있는 중이다. 히샬리송은 이번 여름 이적시장에서 방출될 수도 있었지만 프랭크 감독과의 면담에서 반드시 달라진 모습을 보여주겠다고 약속하면서 팀에 남았다. 프랭크 감독은 믿음을 주기로 했고, 히샬리송은 그 믿음에 보답하는 중이다.

