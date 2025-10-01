또또또또 '오피셜' 공식 발표! "대체 누가 손흥민 막을까" 美 경악한 활약...LA FC, 쏘니 합류 후 역대 최고 등극 "파워랭킹 2위"

기사입력 2025-10-01 17:14


또또또또 '오피셜' 공식 발표! "대체 누가 손흥민 막을까" 美 경악한 …
사진=손흥민 SNS 캡처

또또또또 '오피셜' 공식 발표! "대체 누가 손흥민 막을까" 美 경악한 …
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]미국 메이저리그사커(MLS)를 뒤흔드는 손흥민 효과다. MLS 파워랭킹에서도 효과가 입증됐다.

MLS 사무국은 1일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 매치데이36, 37의 결과를 바탕으로 한 파워랭킹을 공개했다.

LA FC는 무려 4계단을 끌어올리며 필라델피아 유니언에 이은 2위를 차지했다. MLS 사무국은 'LAFC에서 손흥민과 데니스 부앙가의 연속 골 기록이 17골에 달했다. 부앙가는 한 골을 넣었고, 손흥민은 토요일 세인트루이스를 3-0으로 이긴 경기에서 두 골을 추가했다. 이 승리로 LA FC는 홈 플레이오프 진출을 사실상 확정지었고, 이제 3위 미네소타에도 바짝 다가섰다. 그들이 어디에 머물게 되든, 플레이오프에서 부앙가와 손흥민을 막을 수 있는 팀이 있을까?'라며 두 선수의 활약에 대해 칭찬했다.


또또또또 '오피셜' 공식 발표! "대체 누가 손흥민 막을까" 美 경악한 …
로이터연합뉴스
손흥민 합류 이후 꾸준한 상승세다. 손흥민이 합류하기 직전 LA FC의 파워랭킹 순위는 11위였다. 당시 LA FC에 대해서는 '6위로 밀려났고, 쫓는 모든 팀보다 최소 두세 경기는 더 치러야 한다. 괜찮을 수도 있지만, 센터백 부상과 빡빡한 일정 때문에 플레이오프 경기를 몇 번이나 치를 수 있을지 의문이다'며 의문부호가 붙는 팀이었다.

하지만 손흥민 오고 LA FC는 모든 것이 바뀌었다. 손흥민은 올여름 토트넘을 떠나 LA FC 유니폼을 입으며 데뷔 이후 처음으로 유럽 리그를 떠났다. 기대와 걱정이 동시에 떠올랐던 손흥민의 이적, 하지만 기량으로 모든 우려를 잠재웠다. 8경기 8골이라는 엄청난 득점 생산력과 함께 4경기 연속골로 쾌조의 컨디션을 자랑했다. MLS 역사에 남을 활약을 이어가고 있다.

MLS 사무국은 '역사적인 듀오, 손흥민과 데니스 부앙가가 MLS 신기록을 수립했다'며 'LA FC의 역동적인 듀오가 MLS 역사를 만들고 있다. 부앙가와 손흥민은 미지의 영역에 도달했다. 두 선수는 연속 득점에서 MLS 신기록을 세웠다. 두 선수는 팀이 기록한 최근 17골을 합작했다. 이 행진은 댈러스와의 경기에서 시작됐다. 이는 올 시즌 초반 내슈빌에서 기록한 15골을 넘어섰다. 토트넘 레전드 손흥민은 첫 8경기에서 8골로 리그 최고 공격수로 올라섰다'고 전했다.


또또또또 '오피셜' 공식 발표! "대체 누가 손흥민 막을까" 美 경악한 …
로이터연합뉴스
LA FC의 유일한 골잡이였던 부앙가도 날개를 달았다. 부앙가는 지난 2022년 LA FC에 입단했다. 첫 시즌부터 뛰어난 활약을 보여준 그는 곧바로 2023시즌 48경기 38골이라는 기록적인 수치와 함께 MLS 득점왕까지 차지했다. 이후에도 부앙가는 활약을 이어갔고, 지난 시즌 48경기 28골을 기록한 선수다. 올 시즌은 손흥민의 합류가 기폭제였다. 손흥민과 출전한 8경기에서 10골을 터트리며 맹활약하며 득점왕 경쟁까지 합류했다.

파워랭킹에서도 이러한 상승세를 충분히 확인할 수 있다. 한 달가량의 시간을 거치며 LA FC는 어느새 리그에서 두 번째로 강력한 팀으로 평가받고 있다. 손흥민의 합류가 단숨에 LA FC를 유력한 우승 후보 중 하나로 만든 것이다. 이러한 흐름이 올 시즌 언제까지 이어질지도 관전 요소일 수밖에 없다.


한편 LA FC는 최근 뛰어난 기세에도 불구하고 예견된 어려움이 다가오고 있다. 바로 손흥민과 부앙가의 이탈이다. 손흥민과 부앙가는 각각 대한민국과 가봉의 주축 공격수다. 두 선수 모두 A매치 기간에 빠지지 않고 대표팀에 합류하는 단골손님이다. 이번 10월 A매치도 국가대표로서 활약하기 위해 떠나야 한다. 반면 LA FC는 A매치 기간에도 쉬지 않고 리그 일정을 소화한다. 두 선수 없이 2경기를 버텨야 하는 운명이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥자연, 김대호와 ♥핑크빛 부인 "당황스러워, 사과까지 받았다"(라스)

2.

블랙핑크 로제, 인종차별 당했다…英 잡지 '삭제 편집'→찰리xcx 음영처리[SC이슈]

3.

이지현, 청담동 미용실 취직했다..첫 고객은 前 축구 국가대표 남사친(내 멋대로)

4.

안선영, 남편과 별거 고백 "치매 母 간병에 모두 불행해지더라"

5.

'故최진실 17주기' 최준희 뭉클한 성묘 “오늘도 그날처럼 날씨가 좋다”

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 역사상 이런 적은 없었다…양키스, 역대급 굴욕 패배, 하필이면 라이벌 앞이라니

2.

'ML 오퍼 받았다더니' 신인이 계약금에 옵션 걸었다! 역사상 또 있었나

3.

정말료 기묘한 2025년 야구, '선수 없어 망했다' 하면 바로 '떡상'을 해버리는데...

4.

'양키스호' 침몰中, 9회 무사 만루 놓치자 4만7천여 팬들 한숨 푹푹...WCS 1차전 승리팀 12번 모두 진출

5.

'韓 역사상 최고 이적설' 손흥민(바르셀로나) 진심으로 아깝다...SON 대신 영입한 '맨유 금쪽이' 래시포드, 완전 영입 긍정적

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 역사상 이런 적은 없었다…양키스, 역대급 굴욕 패배, 하필이면 라이벌 앞이라니

2.

'ML 오퍼 받았다더니' 신인이 계약금에 옵션 걸었다! 역사상 또 있었나

3.

정말료 기묘한 2025년 야구, '선수 없어 망했다' 하면 바로 '떡상'을 해버리는데...

4.

'양키스호' 침몰中, 9회 무사 만루 놓치자 4만7천여 팬들 한숨 푹푹...WCS 1차전 승리팀 12번 모두 진출

5.

'韓 역사상 최고 이적설' 손흥민(바르셀로나) 진심으로 아깝다...SON 대신 영입한 '맨유 금쪽이' 래시포드, 완전 영입 긍정적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.