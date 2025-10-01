[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주,…

|
[스포츠조선 김성원 기자] K리그 역대 단일 경기, 단일팀 최다 퇴장을 기록한 제주 SK가 '무더기' 징계를 받았다.
프로연맹은 경위서를 제출받은 뒤 논의를 거쳐 제주 구단과 김동준 이창민을 상벌위원회에 회부했다. 김동준은 후반 추가시간인 53분 핸드볼 반칙으로 경고를 받아, 누적 경고로 퇴장 조치 됐다. 이후 주심이 다시 온 필드 리뷰를 거쳐 다이렉트 퇴장으로 판정을 내리자 주심 옆에서 박수를 치고 대기심과 신경전을 벌였다.
김동준은 경기장에서 퇴장하였으나 후반 추가시간 10분쯤 다시 경기장으로 들어와 제주 테크니컬 지역에서 양 팀의 대립 상황에 가담하기도 했다. K리그 상벌규정은 심판의 권위를 부정하는 행위를 할 경우, 연맹의 규정 등을 위반할 경우 제재금 부과 또는 출전 정지 등의 징계를 할 수 있도록 되어 있다.
제주 구단은 경기 중 발생한 관중 난입 및 물병 투척 사안에 대한 징계다. 후반 추가시간 한 관중이 심판 판정에 항의하며 그라운드로 진입했고, 이어 다른 관중이 그라운드로 물병을 투척했다. 경기 종료 후에는 또 다른 관중이 심판진을 향해 물병을 투척하기도 했다. 해당 관중 세 명은 모두 현장에서 경호 요원의 제지로 즉각 퇴장 조치됐다.
K리그 경기규정은 '관중의 소요, 난동으로 인해 경기 진행에 문제가 발생하거나, 경기장 질서 유지에 문제가 발생할 경우에는 관련 클럽이 사유를 불문하고 일체의 책임을 부담한다'고 되어 있으며, K리그 상벌규정은 경기 진행 및 안전에 지장을 주는 사안이 발생하는 경우, 관중이 그라운드 내 이물질을 투척할 경우 제재금을 부과할 수 있도록 되어있다.
11위 제주(승점 31)는 잔류권인 9위 수원FC(승점 37)와는 6점차, 다이렉트 강등권인 12위 대구(승점 23)과는 8점차다. 여전히 잔류권 진입 가능성이 조금 더 높지만, 8경기 연속 승리가 없는 현재 흐름은 12개팀을 통틀어 가장 좋지 않다. 주축 선수들의 징계로 발걸음이 더 무거워졌다. 다이렉트 잔류는 꿈, 승강 플레이오프는 현실에 가깝다.
K리그 규정에 따라 경기 중 다이렉트 퇴장을 당한 선수는 자동으로 2경기 출전 정지를 당한다. 김동준은 총 4경기, 이창민은 2경기에 출전하지 못한다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com