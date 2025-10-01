[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주, 무더기 중징계…구단은 800만원 제재금, 프로연맹 상벌위 개최

최종수정 2025-10-01 19:30

[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주,…
상벌위원회 출석하는 제주SK 이창민, 김동준
(서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 1일 서울 축구회관 프로축구연맹에서 열린 2025년 제11차 상벌위원회에 제주SK 이창민, 김동준이 참석하고 있다. 제주는 지난 28일 제주월드컵경기장에서 열린 수원FC와의 하나은행 K리그1 2025 31라운드 홈 경기에서 4명이 무더기로 퇴장당했다. 한 경기에서 한 팀에서 퇴장당한 인원으로는 K리그 역대 최다 기록이다. 2025.10.1

[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주,…
'4명 퇴장' 제주SK, 연맹 상벌위원회
(서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 1일 서울 축구회관 프로축구연맹에서 열린 2025년 제11차 상벌위원회에 제주SK 구창용 대표이사가 참석하고 있다. 제주는 지난 28일 제주월드컵경기장에서 열린 수원FC와의 하나은행 K리그1 2025 31라운드 홈 경기에서 4명이 무더기로 퇴장당했다. 한 경기에서 한 팀에서 퇴장당한 인원으로는 K리그 역대 최다 기록이다. 2025.10.1

[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주,…
사진(제주)=윤진만 기자

[스포츠조선 김성원 기자] K리그 역대 단일 경기, 단일팀 최다 퇴장을 기록한 제주 SK가 '무더기' 징계를 받았다.

한국프로축구연맹은 1일 서울 종로구 축구회관에서 제11차 상벌위원회를 열고 김동준에게 K리그 2경기 출전 정지와 제재금 500만원, 이창민에게는 제재금 500만원, 제주 구단에는 제재금 800만원의 중징계를 결정했다.

제주는 지난달 28일 제주월드컵경기장에서 수원FC와 '하나은행 K리그1 2025' 31라운드를 치렀다. 제주가 3대4로 패한 가운데 송주훈 김동준 안태현 이창민 등 4명이 레드 카드를 받았다. 후반 추가시간에만 김동준 안태현 이창민이 줄줄이 퇴장했다.

프로연맹은 경위서를 제출받은 뒤 논의를 거쳐 제주 구단과 김동준 이창민을 상벌위원회에 회부했다. 김동준은 후반 추가시간인 53분 핸드볼 반칙으로 경고를 받아, 누적 경고로 퇴장 조치 됐다. 이후 주심이 다시 온 필드 리뷰를 거쳐 다이렉트 퇴장으로 판정을 내리자 주심 옆에서 박수를 치고 대기심과 신경전을 벌였다.

김동준은 경기장에서 퇴장하였으나 후반 추가시간 10분쯤 다시 경기장으로 들어와 제주 테크니컬 지역에서 양 팀의 대립 상황에 가담하기도 했다. K리그 상벌규정은 심판의 권위를 부정하는 행위를 할 경우, 연맹의 규정 등을 위반할 경우 제재금 부과 또는 출전 정지 등의 징계를 할 수 있도록 되어 있다.


[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주,…

[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주,…
이창민은 후반 41분 교체되어 벤치에 앉아있었으나, 추가시간 제주의 스로인 상황에서 수원FC 싸박이 이를 방해하려는 동작을 취하자 그라운드로 다가가 싸박을 몸으로 밀어 넘어뜨렸다. 주심은 이창민의 난폭한 행위에 대하여 다이렉트 퇴장 조치를 했다. K리그 상벌규정은 폭행, 또는 폭행 치상 행위를 할 경우 제재금 부과 또는 출전 정지 등의 징계를 할 수 있도록 되어 있다. 퇴장당한 다른 두 제주 선수인 송주훈과 안태현은 상벌위에 회부되지 않았다.

제주 구단은 경기 중 발생한 관중 난입 및 물병 투척 사안에 대한 징계다. 후반 추가시간 한 관중이 심판 판정에 항의하며 그라운드로 진입했고, 이어 다른 관중이 그라운드로 물병을 투척했다. 경기 종료 후에는 또 다른 관중이 심판진을 향해 물병을 투척하기도 했다. 해당 관중 세 명은 모두 현장에서 경호 요원의 제지로 즉각 퇴장 조치됐다.

K리그 경기규정은 '관중의 소요, 난동으로 인해 경기 진행에 문제가 발생하거나, 경기장 질서 유지에 문제가 발생할 경우에는 관련 클럽이 사유를 불문하고 일체의 책임을 부담한다'고 되어 있으며, K리그 상벌규정은 경기 진행 및 안전에 지장을 주는 사안이 발생하는 경우, 관중이 그라운드 내 이물질을 투척할 경우 제재금을 부과할 수 있도록 되어있다.


[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주,…
'4명 퇴장' 제주SK, 연맹 상벌위원회
(서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 1일 서울 축구회관 프로축구연맹에서 열린 2025년 제11차 상벌위원회에 제주SK 구창용 대표이사가 참석해 있다. 제주는 지난 28일 제주월드컵경기장에서 열린 수원FC와의 하나은행 K리그1 2025 31라운드 홈 경기에서 4명이 무더기로 퇴장당했다. 한 경기에서 한 팀에서 퇴장당한 인원으로는 K리그 역대 최다 기록이다. 2025.10.1

11위 제주(승점 31)는 잔류권인 9위 수원FC(승점 37)와는 6점차, 다이렉트 강등권인 12위 대구(승점 23)과는 8점차다. 여전히 잔류권 진입 가능성이 조금 더 높지만, 8경기 연속 승리가 없는 현재 흐름은 12개팀을 통틀어 가장 좋지 않다. 주축 선수들의 징계로 발걸음이 더 무거워졌다. 다이렉트 잔류는 꿈, 승강 플레이오프는 현실에 가깝다.

K리그 규정에 따라 경기 중 다이렉트 퇴장을 당한 선수는 자동으로 2경기 출전 정지를 당한다. 김동준은 총 4경기, 이창민은 2경기에 출전하지 못한다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 김주영, 폐렴으로 30일 별세..향년 73세

2.

[공식]현아, ♥용준형과 끊이지 않는 임신설 전말…공항서 포착된 사진으로

3.

“일했는데 왜 돈을 안 주지, 프리랜서 설움” MC배 출연료 미지급 토로에 장성규·바다·김원효 분노 [SCin스타]

4.

이다해, 인테리어만 5개월 걸린 상하이 새집 공개 "월세 계속 나가"

5.

이상아, 똑닮은 미모의 딸+母 공개..3대가 연예인 비주얼

스포츠 많이본뉴스
1.

PS 합류 어려워지나…안치홍, 1군 엔트리 말소→강재민 등록

2.

KIA, 박찬호 쉬게 한다 "우리 갈 길을 가야해서" 죽음의 5위 싸움 KT-NC 엇갈린 희비 [광주 현장]

3.

마지막까지 온 염갈량의 믿음. "우리 선수들 어려움 이겨내면서 지금까지 왔다. 유종의 미 거둘 수 있기를"[잠실 코멘트]

4.

"경민불패 이어가고파" '홈구장 사용불가' KB손해보험, 올시즌에도 경민대서 뛴다 [공식발표]

5.

"라일리가 힘들다고 해서..." 이호준이 밝힌 김태경 선발 비하인드. "1회부터 불펜 준비"[잠실 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

PS 합류 어려워지나…안치홍, 1군 엔트리 말소→강재민 등록

2.

KIA, 박찬호 쉬게 한다 "우리 갈 길을 가야해서" 죽음의 5위 싸움 KT-NC 엇갈린 희비 [광주 현장]

3.

마지막까지 온 염갈량의 믿음. "우리 선수들 어려움 이겨내면서 지금까지 왔다. 유종의 미 거둘 수 있기를"[잠실 코멘트]

4.

"경민불패 이어가고파" '홈구장 사용불가' KB손해보험, 올시즌에도 경민대서 뛴다 [공식발표]

5.

"라일리가 힘들다고 해서..." 이호준이 밝힌 김태경 선발 비하인드. "1회부터 불펜 준비"[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.