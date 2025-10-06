"손흥민 꺾고 한국 오겠습니다" 韓만 만나면 날뛰는 사나이, '대기록 기…

"손흥민 꺾고 한국 오겠습니다" 韓만 만나면 날뛰는 사나이, '대기록 기념행사' SON 괴롭힐까...'최악 혹은 복수'의 10월 예고

기사입력 2025-10-06 00:16


스포츠조선 DB

AP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]또 손흥민을 방해할까, 아니면 복수에 성공할까.

파라과이 대표팀은 4일(한국시각) 파라과이축구협회 공식 홈페이지를 통해 10월 A매치 명단을 발표했다. 파라과이는 10월 A매치 기간 동안 10일 일본, 14일 한국을 차례로 상대한다. 파라과이축구협회는 '대표팀은 2026년 월드컵 준비의 일환으로 아시아에서 두 번의 시험을 치른다. 이 국제 경기를 위해 구스타보 알파로 감독은 대표팀에 총 26명의 선수를 소집했다'고 발표했다.

파라과이는 남미의 다크호스로 꼽힌다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 한국보다 낮은 37위지만, 남미 국가 특유의 기술과 끈끈함이 돋보인다. 이미 남미 예선에서 6위로 본선행도 확정했다. 이번 대표팀에는 훌리오 엔시소 등 일부 선수들이 부상으로 제외되기는 했으나, 에이스 미겔 알미론이 다시 한번 이름을 올리며 한국을 긴장시켰다.


스포츠조선 DB
알미론은 과거 쿨루브 세로 포르테뇨에서 프로에 데뷔해, 애틀란타 유나이티드 소속으로 이름을 날렸다. 이후 뉴캐슬에서 활약하며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대를 누볐고, 2025시즌 다시 애틀란타 유니폼을 입으며 미국 무대로 돌아왔다. 수준급의 활동량과 킥, 돌파 등을 갖춘 선수다. 알미론은 앞서 2022년 10월 당시 2022년 카타르 월드컵을 앞두고 열린 한국과의 친선전에서 멀티골을 터트리며 한국을 위협했다. 한국은 당시 정우영의 동점골로 패배 위기를 넘겼다. 당시 손흥민도 선제골을 기록했었다.

위험 대상인 알미론은 한국과의 A매치에 앞서, 한국의 주장이자 에이스인 손흥민을 먼저 만난다. 알미론의 소속팀 애틀란타는 6일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO스타디움에서 열리는 LA FC와의 경기를 앞두고 있다. 두 선수 모두 A매치 기간을 앞둔 마지막 리그 경기가 될 예정이다. 쾌조의 컨디션을 자랑하는 손흥민과 부앙가가 출전하는 LA FC와 동부 최하위 직전까지 추락한 애틀란타의 맞대결이기에 다소 싱거운 경기가 될 수도 있으나, 알미론의 활약은 주목할 부분이다.


AP연합뉴스
한편 한국으로서도 이번 10월 A매치가 본격적인 2026년 북중미월드컵 본선으로 향하는 여정의 한 걸음이기에 파라과이를 상대로도 전력을 다할 것으로 보인다. 한국은 앞서 9월 미국을 상대로 2골을 터트리며 2대0 승리를 챙겼다. 멕시코를 상대로도 선제 실점 이후 연속 득점으로 경기를 뒤집었다. 종료 직전 통한의 동점골을 허용했으나, 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 14위 강호를 끝까지 몰아붙이는 경기력이 인상적이었다.

또한 파라과이전에서는 손흥민을 위한 특별한 기념행사도 열리기에 알미론의 활약에 더 관심이 쏠릴 전망이다. 대한축구협회는 14일 서울월드컵경기장에서 열리는 파라과이와의 친선경기에서 손흥민(LA FC)의 역대 A매치 최다 출전(137경기) 달성을 기념하는 특별 행사를 개최한다.

2010년 12월 30일 시리아와의 평가전을 통해 A매치에 데뷔한 손흥민은 136경기 동안 총 9명의 대표팀 감독을 거치며 3번의 월드컵에 출전하고 53골을 기록했다. 이번 10월 A매치 기간 2경기 중 1경기라도 출전하면 137경기로 한국 남자 선수 A매치 최다 출전 기록을 새로 쓰게 된다. 기념행사는 새로운 기록을 쓴 손흥민이 태극마크를 위해 보여준 헌신의 가치를 되새기고 그 의미를 팬들과 나누는 자리가 될 전망이다. 한국 축구의 상징적 인물이자 레전드인 차범근 전 감독이 서울월드컵경기장을 찾아 손흥민에게 기념 유니폼을 직접 전달하며, 세대와 세대를 잇는 뜻 깊은 순간을 연출할 예정이다. 손흥민에게는 뜻 깊은 하루가 될 수 있는 경기에서 파라과이가 어떤 결과를 만들지도 귀추가 주목된다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

