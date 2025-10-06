'英 BBC도 환호' "당신이 새로운 손흥민입니다" 토트넘 최고 에이스 …

|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘에 새로운 에이스가 등장했다. 손흥민의 빈자리를 채울 수 있는 선수다.
쿠두스는 2023~2024시즌을 앞두고 아약스에서 웨스트햄으로 이적하며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대에 입성했다. 윙어와 공격형 미드필더를 모두 소화할 수 있는 쿠두스는 이미 웨스트햄에서 주전으로 자리 잡으며 좋은 활약을 펼쳤다. 정상급 실력을 자랑하는 뛰어난 드리블과 스피드, 활동량 등이 돋보이며 EPL 첫 시즌부터 14골6도움을 기록했다. 직전 시즌에는 5골4도움으로 다소 아쉬웠으나, 올여름 이적시장에서 많은 구애를 받았다.
이미 1골4도움을 기록했으며, 특히 윙어 포지션에서 상대 수비를 흔드는 움직임이 돋보인다. 해결사 역할은 아직 조금 부족하지만, 상대 수비를 공략할 에이스로서의 가능성은 충분히 보여주고 있다. 손흥민이 빠진 토트넘 공격진에 큰 힘이 되고 있는 선수다.
손흥민의 이탈 이후 고민이 컸던 토트넘에 새로운 에이스 쿠두스의 활약이 본격적인 신호탄을 쏘아올렸다. 마수걸이 득점까지 터트리며 기세를 끌어올린 쿠두스가 토트넘의 새 시대를 이끌 선봉장이 될지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com