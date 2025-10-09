"손흥민은 이런 선수였다" EPL 역대 최고 골잡이 후보 15명에 당당히…

|
|
[스포츠조선 윤진만 기자]'누가 잉글랜드프리미어리그(EPL) 역대 최고의 골잡이인가?'
메인 화면엔 통산 최다 득점자인 앨런 시어러(은퇴)를 비롯해 크리스티아누 호날두(알 나스르), 해리 케인(바이에른 뮌헨), 티에리 앙리(은퇴), 프랭크 램파드(은퇴), 엘링 홀란(맨시티), 로빈 판 페르시(은퇴) 등의 얼굴이 등장한다.
메인 화면을 장식한 선수는 총 15명으로 그 안에 '전 소속팀' 토트넘 유니폼을 입은 손흥민도 있다. 손흥민은 시어러와 '맨유 전설'이자 함부르크 시절 동료였던 뤼트 판 니스텔로이(은퇴) 사이에 위치했다.
사무국 공식 인스타그램 댓글 중엔 '손흥민이 최고', '쏘니(손흥민 애칭)와 해리 케인 그립다' 등의 반응이 나왔다.
손흥민은 지난 8월 정든 EPL을 떠나 미국프로축구(MLS)에 도전장을 내밀었다. 손흥민은 LA FC 유니폼을 입고 9경기에서 8골3도움을 폭발하며 미국 무대에 센세이션을 일으키고 있다.
