케인 빈자리 채우려고 2000억 쏟고 실패...손흥민은? 토트넘, 또 S…

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 손흥민의 대체자를 겨울 이적시장에서도 구할 예정이다.
다만 여전히 손흥민의 빈자리는 채우지 못한 모습이다. 시몬스는 좌측 윙어보다는 10번 역할에서 더 가치를 발휘하고 있다. 윌송 오도베르, 마티스 텔, 브레넌 존슨 등 기존 자원들을 꾸준히 손흥민의 포지션에서 시험해보고 있지만, 기대 이하의 모습이다. 결국 토트넘은 겨울 이적시장에서 다시 손흥민 대체자 영입에 나설 계획이다.
토트넘으로서는 최대한 빠른 시점에 손흥민의 대체자를 찾아야 한다. 앞서 토트넘은 해리 케인이 2023년 여름 떠난 이후 히샬리송, 도미닉 솔란케 등을 데려오며 2000억을 투자했다. 하지만 아직까지 성공으로 볼 수 있는 영입 사례가 없다. 히샬리송은 부진과 부상이 반복되고 있고, 솔란케 또한 올 시즌 계속된 부상으로 경기를 거의 소화하지 못했다. 대체 톱자원인 텔 또한 기대 이하의 경기력만 보여주고 있다. 케인의 공백이 2년가량 이어지고 있다. 손흥민의 공백도 채우지 못한다면 토트넘 공격진에 대한 아쉬움은 더욱 커질 전망이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com