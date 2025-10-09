손흥민과 달라도 너무 다른 말년…13년간 EPL 누빈 동료, 태국 '골프…

손흥민과 달라도 너무 다른 말년…13년간 EPL 누빈 동료, 태국 '골프장 잔디'에서 생고생 포착!

기사입력 2025-10-09 12:32


출처=스포츠바이블 SNS

로이터연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]'가족을 먹여살려야 하잖아.'

토트넘 홋스퍼에서 짧게나마 손흥민(33·LA FC)과 한솥밥을 먹었던 전 잉글랜드 국가대표 윙어 앤드로스 타운센트(34·칸차나부리 파워)의 최근 근황이 공개됐다.

타운센트는 토트넘 유스 출신으로 2009년 1군에 합류해 2016년까지 7년간 몸담으며 총 93경기(11골)를 뛰었다. 잉글랜드 각급 연령별 대표를 모두 거칠 정도로 '재능'이 출중해 해리 케인(32·바이에른 뮌헨)과 함께 토트넘 공격진을 진두지휘할 것으로 기대를 모았다.

현재 모하메드 쿠두스(토트넘)와 비슷하게 발 빠른 유형의 오른쪽 윙어였던 타운센트는 2015년 8월 바이어 레버쿠젠에서 토트넘으로 이적한 손흥민과 반년 가량 호흡을 맞췄다.


로이터연합뉴스
하지만 여빌 타운, 레이턴 오리엔트, 밀턴 케인스 돈스, 입스위치 타운, 왓포드, 밀월, 리즈 유나이티드, 버밍엄 시티, 퀸스 파크 레인저스 등에서 임대를 마치고 돌아온 타운센트는 마우리시오 포체티노 전 토트넘 감독 부임 후 입지를 잃었다. 2013년 잉글랜드 국가대표팀에도 발탁됐던 타운센트는 2016년을 끝으로 자연스레 대표팀에서 멀어졌다.

2015~2016시즌 잉글랜드프리미어리그(EPL)에서 단 3경기를 뛰고 2016년 1월 겨울 이적시장을 통해 뉴캐슬 유나이티드로 이적했다. 같은 해 여름 크리스탈 팰리스로 이적해 5년간 전성기를 구가한 후 에버턴, 루턴 타운을 거쳤다. 팰리스에선 이청용(울산)과 한솥밥을 먹었다. EPL 통산 기록은 291경기 26골 31도움으로, 한 살 터울로 '토트넘 전설'이 된 손흥민(333경기 127골 71도움)과는 큰 차이를 보였다.

손흥민이 토트넘에서 주장 완장을 찬 2023~2024시즌 루턴 소속으로 2부 강등을 경험한 타운센트는 2024년 여름 튀르키예 클럽 안탈리아스포르로 이적했지만, 튀르키예쉬페르리그 18경기에 출전해 단 1골도 넣지 못하며 체면을 구겼다.

계약기간(2년)을 채우지 못하고 지난 8월 태국 승격팀 칸차나부리로 이적한 타운센트는 현재까지 6경기를 뛰어 1골을 기록 중이다. 이 역시 칸차나부리 구단이 기대한 것과는 거리가 멀다.


출처=스포츠바이블 SNS

스포츠매체 '스포츠바이블'이 8일(현지시각) 공개한 영상에는 '프리미어리거 출신' 타운센트는 낯선 환경에서 씁쓸하게 축구를 하는 모습이 고스란히 담겨있다.

타운센트는 프로 무대라고 보기 힘든 잔디 상태에서 꾸역꾸역 드리블을 하고 크로스를 올리고 있다. 그의 옷은 온통 진흙으로 범벅이 됐다. 타운센트의 근황을 확인한 팬들은 '가족을 먹여 살리려면 어쩔 수 없다', '대체 얼마를 받는지 궁금하다', '잔디 왜 저래', '꼭 골프장 같다', '토크스포츠와의 인터뷰에서 현재 생활에 만족한다고 말했었어!' 등의 반응을 보였다.

심지어 칸차나부리는 가장 최근에 열린 4일 포트FC와의 원정경기에서 0대8 참패를 당했다. 칸차나부리는 개막 후 7경기에서 단 1승(3무3패)에 그치는 부진으로 16개팀 중 14위에 처져있다. 타운센트의 '마법'이 절실한 상황이다.

손흥민 역시 비슷한 시기에 유럽 무대를 떠났지만, 미국프로축구(MLS) 데뷔 후 9경기에서 8골 2도움을 폭발하며 건재를 과시하고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

