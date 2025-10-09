"'캡틴'김한아X'신동★'한국희X'15세'우서연" 女 U-17대표팀,모로…

"'캡틴'김한아X'신동★'한국희X'15세'우서연" 女 U-17대표팀,모로코월드컵 출국[오피셜]

기사입력 2025-10-09 10:52


사진제공=대한축구협회

[스포츠조선 전영지 기자]여자축구 17세 이하(U-17) 대표팀이 8일 2025년 국제축구연맹(FIFA) U-17 여자월드컵 출전을 위해 결전지 모로코로 출국했다.

고현복 감독이 이끄는 대표팀은 천안 대한민국종합축구센터 건립 이후 처음으로 센터에 입소해 5일간 국내 최종 훈련을 마쳤다.

2008년생 주장 김한아(전남광양여고)를 비롯해 정유정, 류지해, 백지은(이상 울산현대고), 임예지, 한국희(이상 경북포항여전고)가 지난해 2024년 U-17 여자월드컵에 이어 2연속 출전한다. 또 유일한 중학생인 2010년생 우서연(경남 진주여중)이 최종 엔트리에 포함됐다.

FIFA는 2025년부터 U-17급 여자 월드컵을 기존 2년 주기에서 매년 개최로 변경했다. 이번 대회는 변경 첫해로, 아시아의 경우 별도 예선전 없이 최근 연령대 3개 대회(2024 AFC U-17 여자 아시안컵, 2019 AFC U-16 여자 챔피언십, 2017 AFC U-16 여자 챔피언십) 성적을 기준으로 한국 등 아시아 4개팀이 본선에 진출했다.

여자 U-17 대표팀은 지난해 11월 목포 소집 훈련을 시작으로 총 7차례 국내 훈련을 진행했고, 지난 5월 개최지 모로코에서 열린 친선대회에 나서 현지 적응 훈련도 실시한 바 있다. 대표팀은 모로코 모하메디아에서 1주간 적응 훈련과 함께 멕시코 여자 U-17 대표팀과 연습경기를 치른 후 조별리그 3경기가 열리는 라바트로 이동한다.

E조에 속한 대표팀은 한국시각 19일 코트디부아르, 22일 스페인, 25일 콜롬비아와 차례로 조별리그를 치른다. 콜롬비아는 2024년, 2018년에 이어 세 번째 조별리그 맞대결이다. 이번 대회는 24개 팀이 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치르며, 각 조 1·2위 팀은 16강에 자동진출하고 조 3위 6개 팀 중 상위 4개 팀이 16강에 추가 진출한다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com.

◇2025 FIFA U-17 여자월드컵 대표팀 최종명단(총 21명)


GK=김채빈(전남광양여고), 정유정(울산현대고), 한혜리(대구동부고)

DF=백지은, 추지은(이상 울산현대고), 백하율, 양세빈, 김지은(이상 경북포항여전고), 권예빈(충북예성여고), 김한아(전남광양여고), 우서연(경남진주여중)

MF=임예지(경북포항여전고), 장예윤(울산현고), 최세은(경남로봇고), 한국희(경북포항여전고)

FW=홍서윤(전남광양여고), 류지해(울산현대고), 백서영(경남로봇고), 이순옥(인천디자인고), 김효주(경기오산정보고), 박혜윰(경북포항여전고)



