"프랑스를 5-0으로 꺾을 수 있었다" 'U-20 16강 탈락' 후 펑펑…

[스포츠조선 윤진만 기자]2025년 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵 8강 진출에 실패한 일본 축구가 진한 아쉬움을 토로했다.
2019년 폴란드 대회에서 깜짝 준우승을 거두고, 2023년 아르헨티나 대회에서 두 대회 연속 4강에 오른 한국과는 대비되는 행보다. 일본 U-20 대표팀의 역대 최고 성적은 1999년 나이지리아 대회 준우승이다. 일본은 '월드컵 우승'을 목표로 이번 대회에 참가해 조별리그에서 3전 전승을 질주했지만, 16강 징크스를 극복하지 못했다.
아울러 '프랑스는 진정한 세계 레벨이 아니었다. 최근엔 소속팀 차출 반대로 U-20 월드컵에 나서지 못하는 선수가 증가하고 있다. 프랑스도 U-20 선수 중 베스트 멤버가 참가했다고 말하기 어렵다. 이 대회도 더 이상 20세 이하의 세계 제일을 결정하는 대회라고는 말할 수 없게 됐다. 하지만 그렇기 때문에 이 정도의 프랑스라면 승리할 수도 있었다. 내용적으론, 1-0, 2-0은커녕, 4-0이나 5-0의 스코어로 승리해 임팩트를 남기는 것도 가능했을 터다'라고 적었다.
미드필더 사토 류노스케(파지아노 오카야마)는 "이런 경기는 이겨야 한다. (프랑스는)그럴 수 있는 상대였다. 한 골이라도 넣었더라면 좋았을 텐데, 너무 후회스럽다"라고 아쉬워했다.
연장 후반 19분 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 내준 수비수 우메키 레이(이마바리)는 "정말 후회막심한 대회"이라고 말하며 취재진 앞에서도 눈물을 쏟았다.
이 매체에 따르면, 일본팬은 즉각적으로 '유니폼과 오른팔을 잡아당겼잖아'라고 페널티킥 판정을 주장했다. 일본 대표팀은 즉시 축구 비디오 지원(FVS)을 요청했다. 이번 대회에선 팀당 2회씩 FVS를 요청할 수 있다.
하지만 주심은 온필드 리뷰 끝에 '두 선수가 서로의 유니폼을 잡아당겼다'라며 노파울 원심을 유지했다. 후반 9분 미드필더 오제키 유토(가와사키 프론탈레)도 박스 안에서 넘어졌으나, 이 역시 페널티킥이 선언되지 않았다.
일본팬은 '심판이 너무 관대한 것 아닌가', '심판들이 이제 스스로 판단하지 않게 됐다', '이게 바로 FVS의 어려움' 등의 반응을 보였다. 2번의 FVS 도전이 모두 실패로 돌아간 일본은 막판 페널티킥으로 실점해 패하고 말았다.
프랑스의 8강 진출로 8개팀 중 6개팀이 모두 정해졌다. 멕시코와 아르헨티나, 스페인과 콜롬비아가 각각 8강에서 준결승 진출을 다툰다. 프랑스는 파라과이와 격돌한다. 아시아에서 유일하게 살아남은 한국이 10일 오전 8시 모로코를 꺾을 경우, 8강에서 미국-이탈리아와 승자와 만난다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
