"제2의 양민혁 발굴한다" 유니크스포츠그룹코리아 공식 출범…英 NO.1 에이전시가 100억 이상 투자한 대규모 프로젝트

최종수정 2025-10-14 16:32

"제2의 양민혁 발굴한다" 유니크스포츠그룹코리아 공식 출범…英 NO.1 …
사진제공=유니크스포츠그룹코리아

"제2의 양민혁 발굴한다" 유니크스포츠그룹코리아 공식 출범…英 NO.1 …
사진제공=유니크스포츠그룹코리아

[스포츠조선 윤진만 기자]국내 축구 에이전시 산업의 새로운 장을 열 '유니크스포츠그룹 코리아(Unique Sports Group Korea)'가 11일 공식 출범식을 성황리에 마쳤다.

이날 행사에는 유니크스포츠그룹(영국 본사) 관계자를 비롯해 국내 축구 관계자, 지도자 등 약 150여명이 참석해 자리를 빛냈다. 출범식에서는 유니크스포츠그룹 코리아의 탄생을 공식적으로 선포하며, 비전과 향후 전략을 공개했다.

유니크스포츠그룹 코리아는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 비롯해 유럽 전역의 정상급 선수들을 대리하고 있는 영국 NO.1 에이전시 '유니크스포츠그룹'과 양민혁의 토트넘 홋스퍼, 윤도영의 브라이턴 호브 앤 알비온, 김명준과 강민우의 KRC헹크 등의 이적을 이끈 스포츠 매니지먼트 기업 '아레스앤스포츠하우스(대표 김동완, 박광혁)'의 파트너십으로 탄생한 합작 법인이다.

특히 이번 합작은 유니크스포츠그룹이 100억원 이상을 투자해 설립한 대규모 프로젝트로, 본사의 글로벌 네트워크와 자본력이 한국 축구 산업과 결합했다는 점에서 의미가 크다. 이를 통해 유니크스포츠그룹 코리아는 한국을 중심으로 아시아 전역의 유망 선수 발굴과 글로벌 진출 지원을 본격화할 계획이다.


"제2의 양민혁 발굴한다" 유니크스포츠그룹코리아 공식 출범…英 NO.1 …
사진제공=유니크스포츠그룹코리아
유니크스포츠그룹 코리아는 이번 출범식을 통해 "한국과 아시아 시장에서의 전략적 거점을 구축하여, 유망 선수들이 해외 무대에 진출하고 성공적으로 정착할 수 있도록 든든한 교두보 역할을 하겠다"라고 포부를 밝혔다.

행사 후 이어진 만찬에서는 축구 산업 발전을 위한 다양한 논의가 오갔으며, 참석자들은 유니크스포츠그룹 코리아의 새로운 도약을 함께 축하했다.

한편, 유니크스포츠그룹 코리아는 이날 출범식을 기념해 윤청구 퍼포먼스 트레이닝, 리맨즈 유소년 축구클럽, 태국 에이전시 Lequipe 365와의 업무협약(MOU)을 체결하며 향후 협력 체계 강화 및 아시아 시장 진출 확대에 대한 기대감을 높였다.

유니크스포츠그룹 코리아는 앞으로도 국내 유망 선수 발굴과 글로벌 진출 지원은 물론, 한국 축구 생태계의 전문화와 글로벌화를 위한 다양한 프로젝트를 추진해 나갈 계획이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혼전순결' 강균성, 성매매 루머 해명 "업소 간 적도, 한 적도 없다"

2.

전소연 '뮤비 표절' 불똥..佛가수 "K팝 역겨워"→뮤비 감독 "내 책임" [종합]

3.

'태양♥' 민효린 "살 쪘다" 여론에 직접 답했다 "엄마로서의 모습도 응원해달라"

4.

'결혼' 김나영, 약지에 큼직한 '다이아 반지' 포착..♥마이큐에 선물받았나

5.

윤정수♥원진서, 월세 50평 신혼집에 구형 가전 가득 "중고매장서 새로 사야"

스포츠 많이본뉴스
1.

'나의 캡틴' 손흥민 있는 미국 갈게요…MLS 진출 타진→"대화 이미 오갔다"

2.

클린스만보다 더 최악...신태용 '파격 경질' 후임 클라위베르트, 월드컵 탈락 후 집으로 도망→항의 시위 폭발

3.

"그친구 재계약할 것 같아요?" 2년 연속 '안타왕'인데 재계약 미정…타팀도 주목하는 레이예스 '딜레마' [SC포커스]

4.

LG 35세 두 베테랑은, 왜 젊은 대표팀에 어색하게 뽑혔나...그 속에 숨겨진 엄청난 의미

5.

'삼성? SSG? 누구든 와라' 캡틴 타격 제대로 시동 걸었다…2G 연속 홈런포

스포츠 많이본뉴스
1.

'나의 캡틴' 손흥민 있는 미국 갈게요…MLS 진출 타진→"대화 이미 오갔다"

2.

클린스만보다 더 최악...신태용 '파격 경질' 후임 클라위베르트, 월드컵 탈락 후 집으로 도망→항의 시위 폭발

3.

"그친구 재계약할 것 같아요?" 2년 연속 '안타왕'인데 재계약 미정…타팀도 주목하는 레이예스 '딜레마' [SC포커스]

4.

LG 35세 두 베테랑은, 왜 젊은 대표팀에 어색하게 뽑혔나...그 속에 숨겨진 엄청난 의미

5.

'삼성? SSG? 누구든 와라' 캡틴 타격 제대로 시동 걸었다…2G 연속 홈런포

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.