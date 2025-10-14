"우리 강인이 더 잘할 수 있는데" LEE 더딘 성장 안타까워하던 발렌시…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'천재 미드필더' 이강인(24·파리생제르맹)의 친정팀 발렌시아의 레전드인 비센테 로드리게스(44·은퇴)가 은퇴 후 지옥같은 삶을 고백했다.
비센테는 2000년부터 2011년까지 장장 11년간 발렌시아 유니폼을 입고 340경기(52골)를 뛰었다. 발렌시아는 이 기간에스페인 프리메라리가 우승 2회(2002, 2004년), 유럽유로파리그 우승 1회(2004년), 유러피언 슈퍼컵 우승 1회(2004년), 코파델레이 우승 1회(2008년) 등을 차지했다. 비센테는 발렌시아의 최전성기 순간을 함께했다. 스페인 국가대표로도 A매치 38경기를 뛰어 3골을 기록했다.
한편, 비센테가 계속된 부상 끝에 발렌시아 커리어를 마감할 때쯤, 비센테와 같은 왼발잡이 윙어인 이강인이 발렌시아 유스팀에 합류했다.
발렌시아는 이강인이 구단을 거쳐간 비센테, 다비드 실바, 후안 마타와 같은 '왼발잡이 천재 미드필더'의 계보를 이어가길 바랐다. 2017년, 당시 16세의 나이로 발렌시아 B팀으로 승격한 이강인은 1년 뒤인 2018년 10월 에브로와의 코파델레이 경기를 통해 발렌시아 1군 데뷔전을 치르며 빠른 성장세를 보였다.
하지만 이강인은 2021년 마요르카로 떠날 때까지 발렌시아에서 계속된 감독 교체 등의 구단 혼란기 속에서 충분한 기회를 부여받지 못했다. 그가 남긴 기록은 62경기 3골로, 비센테와 같은 선배들이 기대한 것과는 거리가 있었다.
비센테는 이강인이 아직 발렌시아에서 뛰던 2021년 4월 발렌시아 지역지 '수페르데포르테'와의 인터뷰에서 "이강인이 1군에서 최고 레벨의 플레이를 보여주지 못한 점이 안타깝다. 그는 어린시절부터 발렌시아 팬들에게 큰 기대를 받던 선수였기 때문"이라고 말했다.
이강인은 마요르카 이적 후 잠재력을 터뜨렸다. 2021~2022, 2022~2023 두 시즌간 73경기에 나서 7골을 터뜨렸고, 이러한 활약을 통해 2023년 여름 이적료 2200만유로에 프랑스 명가 파리생제르맹(PSG)으로 전격 이적했다. 2024~2025시즌 PSG 역사상 첫 트레블에 일조했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com