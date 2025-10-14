"네가 우편배달부냐, 축구선수냐" 네덜란드 전설, 후배 MF 소극적 플레…

"네가 우편배달부냐, 축구선수냐" 네덜란드 전설, 후배 MF 소극적 플레이에 이례적 '작심비판'

최종수정 2025-10-14 19:33

마르코 판 바스턴. 출처=지고 스포츠

프렌키 더 용(오른쪽). AP연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]네덜란드 전설 마르코 판 바스턴(61)이 네덜란드 대표팀 후배 프렌키 더 용(28·바르셀로나)을 공개비판했다.

더 용을 앞세운 네덜란드가 13일(한국시각) 네덜란드 암스테르담의 요안 크루이프 아레나에서 열린 핀란드와의 2026년 북중미월드컵 유럽예선 조별리그 G조 8차전에서 4대0 대승했지만, 판 바스턴은 경기 내용에 못마땅한 눈치다.

그는 네덜란드 통신사 '지고'의 스포츠 프로그램 '론도'에 출연해 더 용이 지나치게 조심스럽고 느리게 플레이했다고 지적했다. 더 용은 이날 라이언 흐라번베르흐(리버풀)의 중원 파트너로 선발 출전해 90분 풀타임을 뛰었다. 판 바스턴은 "더 용은 전진 플레이가 부족했다. 마치 '우편배달부' 같달까"라며 "우리는 더 용이 경기 속도를 높일 것으로 기대했지만, 그렇지 않았다. 실망스럽다"라고 비판했다.

1980~90년대 네덜란드 최고의 스트라이커로 명성을 떨치고 은퇴 후 네덜란드 대표팀 감독과 수석코치를 지낸 판 바스턴은 "더 용의 역할은 공을 빠르게 전진시키는 것이다. 하지만 이날 거의 그러질 못했다. 그럴만한 시야와 자질을 갖추고 있는 선수인데, 아쉽다"라고 했다.


로이터연합뉴스
판 바스턴의 현역시절 대표팀 동료였던 빔 키프트는 "더 용은 바르셀로나에서 훨씬 더 빠른 속도로 경기를 풀어간다"라고 말했고, 뤼트 굴리트도 "바르셀로나에서 더 생산적이다. 대표팀에선 모든 부분에서 더 느려보인다"라고 동조했다.

판 바스턴은 또 더 용의 바르셀로나 동료이자 스페인 국가대표 미드필더인 페드리를 예로 들어 "더 용에게 기대하는 바가 바로 그거다. 페드리는 더 빠르게 플레이하고, 공격에서 더 위험을 감수한다"라고 했다.

판 바스턴이 네덜란드 후배들을 공개 지적한 건 이번이 처음이 아니다. 과거 대표팀 주장 버질 반 다이크(리버풀)를 여러차례 비판했던 판 바스턴은 이날 방송에서도 "반 다이크는 아마도 세계 최고의 수비수일 거다. 헤딩을 잘하고, 빠르고, 키가 크고, 시야도 좋다. 하지만 팀을 앞으로 나아가게 하는 리더는 아니다. 아르네 슬롯(리버풀)이 그에게 뭔가를 가르쳐주길 바란다"라고 말했다.


AFP연합뉴스
반 다이크는 2022년에도 '이상하리만치 세 명의 수비수 중 반 다이크가 빌드업에 가장 덜 관여한다', '리더가 아니다'라고 비판한 판 바스턴을 향해 "그는 늘 부정적인 말만 한다. 스튜디오에서 얘기하는 건 쉽다. 내가 주장으로서 실패했나?"라고 반문하며 긴장 분위기를 조성했다.

한편, 판 바스턴의 걱정과 달리 로날드 쾨만 감독이 이끄는 네덜란드는 이번 예선에서 승승장구하고 있다. 도니얼 말런(애스턴 빌라), 반 다이크, 멤피스 데파이(코린치안스), 코디 학포(리버풀)의 연속골로 핀란드에 4대0 대승했다. 10월 A매치 2연전에서 몰타와 핀란드를 4대0으로 연파하고 6경기 연속 무패를 질주한 네덜란드는 5승1무 승점 16을 기록하며 폴란드(승점 13), 핀란드(승점 10)를 제치고 G조 선두를 달리고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

