이례적 충격 발언! UAE 3부리그 진출한 기성용 동료, "돈 때문이라고? 내 아이를 영국에서 키우고 싶지 않았다"

기사입력 2025-10-16 18:50


기성용과 존조 셸비 스완지시티 시절 동료였다. 로이터연합뉴스

출처=아라비안 팔콘스 SNS 캡쳐

출처=아라비안 팔콘스 SNS 캡쳐

[스포츠조선 윤진만 기자]과거 스완지 시티와 뉴캐슬 유나이티드에서 기성용(36·포항)과 한솥밥을 먹은 전 잉글랜드 국가대표 미드필더 존조 셸비(33·아라비안 팔콘스)가 삼십대 초반의 나이에 중동 무대로 떠난 이유는 '환경'이었다.

리버풀, 스완지, 뉴캐슬, 노팅엄 포레스트 등 소속으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서만 278경기(23골)를 뛴 셸비는 9월 아랍에미리트(UAE) 클럽 팔콘스에 입단해 화제를 모았다. 팔콘스는 2023년에 창단한 신생팀으로, 3부격인 세컨드 디비전에 몸담고 있다.

셸비는 15일(현지시각) 영국공영방송 'BBC'와의 인터뷰를 통해 UAE에 진출한 이유를 처음으로 밝혔다. 그는 최근 알 파스전에서 페널티킥을 실축한 영상이 소셜미디어에서 백만뷰를 기록했다는 말에 "신경쓰지 않는다. '돈 때문에 (UAE에)갔다는 댓글을 몇 개 봤다. 속으로 '무슨 돈? UAE 3부리그에 돈이 있을리 없잖아'라고 생각했다"라고 말했다.

"이곳 축구선수의 평균 월급은 2000파운드(약 380만원) 정도다. 내가 선수 생활 동안 벌어들인 돈과 비교하면 아무것도 아니다. 런던 호텔에서 일하는 내 동생이 지금 나보다 많은 돈을 번다. 돈 때문에 UAE에 온 게 아니란 얘기"라고 말했다. 물론 잉글랜드 대표로 6경기를 뛴 셸비는 평균 월급보단 높은 급여를 받을 가능성이 크다.


출처=아라비안 팔콘스 SNS 캡쳐
지난여름 자유계약 선수(FA)였던 셸비는 헐 시티 입단테스트에서 탈락한 후, 예기치 않은 부상까지 입었다. 유럽 내 이적이 점점 어려워지는 시기에 어린 시절 친구로부터 연락이 왔다. 팔콘스의 성장을 위해 두바이로 이사오라는 손짓이었다.

UAE행을 "새로운 시작"을 위한 기회로 여겼다는 셸비는 "지금 행복하고 만족스럽다. 축구를 즐기고 있다. 잠에서 깨어 내가 하는 일을 즐기고, 가족과 시간을 보내고 있다"라고 만족감을 표했다.

이어 "솔직히, 내 (세 명의)아이들이 영국에서 자라는 건 원치 않았다. 다행히 영국에선 살기 좋은 동네에서 살았지만, 원래 내가 살던 곳에선 그런 삶을 누릴 수 없었다. 런던에선 시계를 차고 다닐수도, 휴대폰을 들고 다닐 수도 없지 않나"라고 말했다. 최근 런던은 도난 사고로 몸살을 앓고 있다. 런던 경찰청에 따르면 지난해 런던에서만 약 8만대의 휴대전화가 도난당했고, 전 F1 선수 드라이버 젠슨의 귀중품이 도난당하는 사건도 발생했다.

셸비는 "난 정치에 관심이 많은 편은 아니다. 일어나는 일을 들여다보는 것 정도다. 최근엔 트위터에 글을 올리고, '나라를 되찾겠다'라며 국기를 흔들었다는 이유로 체포되는 사람들을 봤다. 난 그런 일에 대해 논평할 정도로 똑똑하지 못하다. 하지만 분명 영국에선 10~15년 전과는 달라졌다는 생각이 든다"라고 했다.


셸비는 만약 영국으로 돌아간다면 뉴캐슬 연고지인 북동부 지역이 살고 싶은 유일한 곳이라고 말했다. "뉴캐슬에서 내가 받은 사랑을 다른 곳에선 받지 못할 거다. 거기선 선수를 정말 아끼고 사랑해준다"라고 돌아봤다.

2013년부터 2016년까지 스완지, 2016년부터 2023년까지 뉴캐슬에서 뛴 셸비는 기성용과 오랜기간 함께 중원을 누볐다. 기성용은 2012년부터 2018년까지 스완지, 2018년부터 2020년까지 뉴캐슬에 몸 담았다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

