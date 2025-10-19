'흥민이 형, 보고 싶어' 손흥민 떠난 토트넘 핵심이라더니…토트넘, 히샬…

|
[스포츠조선 김가을 기자]토트넘이 히샬리송 대체자 찾기에 나섰다.
반전이 일어나는 듯했다. 히샬리송은 번리와의 2025~2026시즌 EPL 개막전에서 두 골을 넣었다. 맨시티와의 2라운드 대결에서도 긍정적인 활약을 펼쳤다. 일각에선 손흥민이 떠난 뒤 토트넘의 새 핵심이 될 것이란 기대감을 드러냈다. 하지만 히샬리송은 본머스와의 3라운드 경기 뒤 평점 3.25점을 받으며 추락했다. 보되/글림트와의 유럽챔피언스리그(UCL)-리즈와의 EPL 경기에서도 주춤했다. 특히 리즈전에선 최악의 평가를 받았다. 영국 언론 BBC는 리즈전이 끝난 뒤 히샬리송에게 토트넘 내 최저 평점인 5.73점을 주는 데 그쳤다.
풋볼인사이더는 '토트넘은 공격 옵션 강화를 위해 블라호비치에게 눈을 돌렸다. 토트넘은 내년 1월 공격 옵션 추가를 환영할 것이다. 토트넘은 현재 블라호비치 영입전에서 경쟁을 주도하고 있다. 블라호비치는 올 시즌이 끝나면 유벤투스와의 계약이 만료된다. 하지만 아직 재계약은 이뤄지지 않았다'고 덧붙였다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com