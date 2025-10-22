'김민재에게 득인가 실인가?' 바이에른 뮌헨 구단, 콤파니 감독과 202…

|
[스포츠조선 이원만 기자] 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨 구단이 지난 시즌 부임하자마자 리그 우승을 이끈 뱅상 콤파니 감독과의 계약을 조기 연장했다. 뮌헨 구단이 콤파니 감독의 지도력을 인정하고, 장기적으로 팀을 이끌며 우승을 더 많이 달성해달라는 기대감을 담은 결정이다.
콤파니 감독은 지난해 여름 토마스 투헬의 뒤를 이어 뮌헨 지휘봉을 잡은 뒤 놀라운 성과를 이어가고 있다. 부임 첫 시즌부터 리그 우승컵을 되찾아온 콤파니 감독은 이번 시즌에도 팀을 리그 7전 전승으로 이끌고 있다. 특히 7경기에서 27골을 넣는 동안 단 4골 밖에 내주지 않았다. 공수 전술의 밸런스가 빈틈 없이 돌아가고 있다는 뜻이다.
김민재는 이번 시즌에도 초반에는 주전 센터백으로 나왔지만, 최근에는 다시 벤치로 밀려난 상태다. 콤파니 감독이 장기집권한다면 김민재 역시도 그에 맞춘 변화를 보여줘야 한다. 폼이 회복됐다는 걸 보여주면서 주전 자리를 꿰차야 한다. 그렇지 못하면 콤파니 감독의 눈 밖에 나게될 수도 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com