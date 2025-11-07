'토트넘 우승 캡틴' 손흥민의 삶이 이랬겠구나, "모두가 이름 대신 '캡…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]전 뉴캐슬 유나이티드 주장 파브리치오 콜로치니(43)가 '잉글랜드 프리미어리그(EPL) 캡틴의 삶'에 대해 언급했다.
콜로치니는 "뉴캐슬에 있을 때 늘 (애칭인)'콜로'로 불리었다. 하지만 주장으로 임명된 다음 날, 스태프들이 나에게 '좋은 아침, 캡틴'이라고 인사하기 시작했다. 마사지사, 장비 담당자, 그라운드 키퍼 등에게 '그러지 마요. 전 여전히 '콜로'에요. 어제도 콜로였고, 내일도 콜로일 겁니다'라고 말했다"라고 전했다.
33년 역사를 자랑하는 EPL에서 비유럽, 그것도 아시아 선수가 주장으로 선임된 건 굉장히 드물다. 올 시즌 EPL 20개 구단 캡틴의 국적은 잉글랜드(6명), 아일랜드(3명), 스코틀랜드(2명), 웨일즈(1명), 포르투갈(3명), 노르웨이, 스위스, 네덜란드 출신이 각 한 명이다. 비유럽 주장은 토트넘의 크리스티안 로매로(아르헨티나), 뉴캐슬의 브루노 기마랑이스(브라질) 두 명뿐이다. '캡틴쏜'의 등장이 얼마나 이례적인지를 알 수 있다. 현재 대한민국 축구 A대표팀 주장인 손흥민은 토트넘에서 주장 역할도 훌륭히 소화했다. 최근 토트넘의 미키 판 더 펜과 제드 스펜스가 첼시전 패배 후 토마스 프랭크 토트넘 감독의 인사를 무시한 행동으로 논란을 빚었는데, 캡틴쏜 시대엔 벌어지지 않았던 일이다.
손흥민은 지난 8월, 토트넘 10년 커리어를 정리하고 미국프로축구(MLS) 클럽 LA FC에 입단했다. 현재 MLS 12경기에서 10골 3도움을 폭발하며 미국 축구 역사상 최고의 데뷔 임팩트를 자랑하고 있다.
