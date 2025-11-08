'탈맨유 신화' 계속된다...22년 만에 이적 후 MVP→'성골 유스' 초신성 MF 정조준, "더브라위너 부상 대체자로 고려"

[스포츠조선 이현석 기자]나폴리의 맨체스터 유나이티드 출신 신화는 계속 이어질 수 있을까. 이번에는 '성골 유스' 출신 초신성을 노린다.

이탈리아의 가제타델로스포르트는 8일(한국시각) '나폴리가 코비 마이누 영입을 추진하기 위해 첫 접촉을 했다'라고 보도했다.

가제타델로스포르트는 '다가오는 1월 이적시장에서 나폴리의 주요 타깃은 마이누다. 이미 맨유와의 접촉을 통해 이적 관심을 확인했다. 나폴리는 최근 두 명의 중요 미드필더가 확실하게 이탈하며, 중원을 보강해야 한다. 첫 번째는 케빈 더브라위너다. 더브라위너는 수술을 받으며 2월까지 출전이 불가능하다. 두 번째는 안드레-프랭크 잠보 앙귀사로, 앙귀사는 시즌 초반 최고의 활약을 보여주고 있지만, 12월부터 1월까지 아프리카 네이션스컵에 참가해야 한다'고 전했다.


'탈맨유 신화' 계속된다...22년 만에 이적 후 MVP→'성골 유스' …
로이터연합뉴스
이어 '마이누는 이미 지난여름부터 나폴리의 관심을 받았다. 그는 맨유에서 아쉬운 기량을 회복하고, 월드컵 출전을 위해 임대 이적을 추진 중이다. 올 시즌 그의 리그 출전 시간은 제한적이다. 리그 7경기에서 138분에 그쳤다. 토마스 투헬 감독이 고려하기에 부족한 수준이다'라고 덧붙였다.

나폴리는 최근 맨유 출신 선수들의 영입으로 큰 성과를 거두고 있다. 시작은 스콧 맥토미니였다. 맨유에서 애물단지 미드필더였던 그는 나폴리 이적 후 안토니오 콘테 감독의 페르소나로 떠올랐다. 이후 대단한 활약과 함께 나폴리의 우승을 이끌며 리그 MVP까지 차지했다. 올여름에는 맨유 공격수 라스무스 호일룬이 나폴리의 구애를 받았다. 나폴리로 임대를 떠난 호일룬은 9경기 4골로 준수한 활약을 이어가는 중이다.


'탈맨유 신화' 계속된다...22년 만에 이적 후 MVP→'성골 유스' …
AFP연합뉴스
다음 후보로 떠오른 선수가 마이누다. 한때 맨유의 초신성으로서 잉글랜드 대표팀까지 승선했던 최고의 재능 중 한 명이다. 에릭 텐하흐 감독이 맨유를 이끌던 시절 최고의 발견 중 하나가 마이누였다. 직전 두 시즌 69경기에 출전하며 맨유 중원을 책임졌다. 하지만 후벵 아모림 감독 부임 후 마이누는 맨유에서 입지를 잃고 있다. 스리백 기반의 전술에서 브루노 페르난데스가 3선에 나서는 횟수가 늘자, 마이누는 벤치에서 오랜 시간을 보내고 있다.

마이누로서는 2026년 북중미월드컵 출전을 위해 활약이 필요한 시점, 임대 이적을 계획하기 시작했다. 나폴리는 이 틈을 놓치지 않고, 곧바로 첫 접촉에 나선 것으로 보인다.

맨유 출신의 나폴리 이적 신화가 이어지고 있다. 자리를 잃은 '초신성' 마이누가 나폴리로 임대 이적해 월드컵을 향하는 여정에 다시 불을 붙일 수 있을지도 귀추가 주목된다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

