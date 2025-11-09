'맨유, 가르나초 잘 팔았다'에 대한 '전직 폭탄부대원'의 대답, 경력 첫 멀티 도움…황희찬 울렸다

9일 울버햄튼전에서 골을 합작한 페드루 네투와 광고판 세리머니를 펼친 알레한드로 가르나초. AP연합뉴스

AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 활동 중인 '금쪽이' 중 한 명인 알레한드로 가르나초(첼시)가 맨유 시절 선보인 퍼포먼스를 재현해내기 시작했다.

가르나초는 9일(한국시각) 영국 런던의 스탬포드브리지에서 열린 울버햄튼과의 2025~2026시즌 EPL 11라운드 홈 경기에서 왼쪽 공격수로 선발출전해 90분 풀타임 뛰며 2개 도움으로 팀의 3대0 대승에 일조했다.

2022년 맨유 유니폼을 입고 EPL에서 데뷔한 가르나초는 통산 99번째 EPL 경기에서 첫 멀티 도움을 작성했다. 지난여름 이적료 4000만파운드(약 760억원)에 첼시로 이적해 첫 6경기에서 공격포인트를 적립하지 못했던 가르나초는 최근 4경기에서 2골2도움을 폭발하며 반등 포인트를 잡았다.

엔조 마레스카 첼시 감독은 경기 후 "가르나초는 지난시즌 다소 어려움을 겪었지만, 점점 나아지고 있다. 왼쪽 측면에서 매우 좋은 모습을 보여주고 있다"라고 최근 활약에 대한 만족감을 표했다.

가르나초는 직전 6일 카라바흐와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 경기에서 교체투입 후 동점골을 넣으며 2대2 무승부를 뒷받침했고, 2일 토트넘과의 EPL 맞대결에선 군더더기없는 활약으로 팀의 1대0 승리를 이끌었다.


EPA연합뉴스
첼시 선발 데뷔전이었던 링컨 시티(3부)전에서 상대 서포터에게 조롱을 받았을 때와 비교하면 마치 다른 선수가 영입된 것 같은 느낌을 준다.

마레스카 감독은 "가르나초가 온더볼 상황에서 좋은 능력을 지녔단 걸 알고 있었다. 하지만 우리 팀에서 뛰려면 오프더볼 상황에서도 좋은 모습을 보여야 하고, 그렇지 않으면 경기에 나서지 못한다. 가르나초는 지금 공이 없을 때에도 열심히 뛰고 있다"라고 말했다.

"맨유에서 훈련을 100%로 임하지 않은 상태에서 이적했기 때문에 처음엔 몸 상태가 좋지 않았다. 지금은 조금씩 나아지고 있다"라고 최근 활약상의 배경을 설명했다. 가르나초는 루벤 아모림 현 맨유 감독이 지난해 11월 소방수로 부임한 이후부터 마커스 래시포드(바르셀로나), 제이든 산초(애스턴 빌라), 안토니(레알 베티스), 라스무스 회이룬(나폴리) 등과 함께 주력에서 배제된 일명 '폭탄 부대'로 분류됐다.


가르나초는 전반 골을 넣지 못해 답답한 경기에 사이다와 같이 시원한 어시스트를 기록하며 선제골을 안겼다. 좌측에서 문전을 향한 크로스로 말로 구스토의 헤더 득점을 도왔다.


AFP연합뉴스
가르나초는 주앙 페드루의 추가골로 팀이 2-0으로 앞선 후반 28분 공간을 파고든 후 페드루 네투의 쐐기골을 어시스트했다. 득점 후 광고판에 걸터앉는 시그니처 세리머니를 선보였다.

황희찬은 울버햄튼 투 톱으로 선발출전해 후반 25분 마테우스 마네와 교체될 때까지 70분을 그라운드를 누볐다. 최하위 울버햄튼(승점 2)은 개막 후 11경기 연속 무승(2무9패) 늪에 빠졌다.

리그 2연승을 질주한 첼시는 6승2무3패 승점 20을 기록, 2위를 탈환했다. 같은 날 선덜랜드와 2대2로 비긴 선두 아스널(승점 26)과의 승점차를 6으로 좁혔다. 첼시는 11월 말 바르셀로나, 아스널과 중요한 2연전을 앞두고 22일 번리 원정에서 승점 사냥에 나선다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

