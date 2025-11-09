'맨유, 가르나초 잘 팔았다'에 대한 '전직 폭탄부대원'의 대답, 경력 …

|
[스포츠조선 윤진만 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 활동 중인 '금쪽이' 중 한 명인 알레한드로 가르나초(첼시)가 맨유 시절 선보인 퍼포먼스를 재현해내기 시작했다.
엔조 마레스카 첼시 감독은 경기 후 "가르나초는 지난시즌 다소 어려움을 겪었지만, 점점 나아지고 있다. 왼쪽 측면에서 매우 좋은 모습을 보여주고 있다"라고 최근 활약에 대한 만족감을 표했다.
가르나초는 직전 6일 카라바흐와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 경기에서 교체투입 후 동점골을 넣으며 2대2 무승부를 뒷받침했고, 2일 토트넘과의 EPL 맞대결에선 군더더기없는 활약으로 팀의 1대0 승리를 이끌었다.
마레스카 감독은 "가르나초가 온더볼 상황에서 좋은 능력을 지녔단 걸 알고 있었다. 하지만 우리 팀에서 뛰려면 오프더볼 상황에서도 좋은 모습을 보여야 하고, 그렇지 않으면 경기에 나서지 못한다. 가르나초는 지금 공이 없을 때에도 열심히 뛰고 있다"라고 말했다.
"맨유에서 훈련을 100%로 임하지 않은 상태에서 이적했기 때문에 처음엔 몸 상태가 좋지 않았다. 지금은 조금씩 나아지고 있다"라고 최근 활약상의 배경을 설명했다. 가르나초는 루벤 아모림 현 맨유 감독이 지난해 11월 소방수로 부임한 이후부터 마커스 래시포드(바르셀로나), 제이든 산초(애스턴 빌라), 안토니(레알 베티스), 라스무스 회이룬(나폴리) 등과 함께 주력에서 배제된 일명 '폭탄 부대'로 분류됐다.
가르나초는 전반 골을 넣지 못해 답답한 경기에 사이다와 같이 시원한 어시스트를 기록하며 선제골을 안겼다. 좌측에서 문전을 향한 크로스로 말로 구스토의 헤더 득점을 도왔다.
황희찬은 울버햄튼 투 톱으로 선발출전해 후반 25분 마테우스 마네와 교체될 때까지 70분을 그라운드를 누볐다. 최하위 울버햄튼(승점 2)은 개막 후 11경기 연속 무승(2무9패) 늪에 빠졌다.
리그 2연승을 질주한 첼시는 6승2무3패 승점 20을 기록, 2위를 탈환했다. 같은 날 선덜랜드와 2대2로 비긴 선두 아스널(승점 26)과의 승점차를 6으로 좁혔다. 첼시는 11월 말 바르셀로나, 아스널과 중요한 2연전을 앞두고 22일 번리 원정에서 승점 사냥에 나선다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com