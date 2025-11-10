"손흥민이 인정했다" 韓과 멀어진 토트넘, 한국인 센터백 영입설 재점화…김민재, 이적시장 핫매물 예고

기사입력 2025-11-10 02:09


"손흥민이 인정했다" 韓과 멀어진 토트넘, 한국인 센터백 영입설 재점화……
EPA연합뉴스

"손흥민이 인정했다" 韓과 멀어진 토트넘, 한국인 센터백 영입설 재점화……
로이터연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]'괴물 센터백' 김민재(바이에른 뮌헨)의 토트넘 홋스퍼 이적설이 재점화했다.

이적 전문가로 알려진 딘 존스 기자는 9일(현지시각) 토트넘이 김민재 영입에 관심을 보인다고 보도했다. 인터밀란, AC밀란, 유벤투스, 첼시, 리버풀 등과 함께 토트넘이 김민재를 영입 리스트에 올려놨다는 내용이다.

존스 기자는 토트넘과 첼시가 김민재의 상황을 '관심있게' 지켜보고 있고, 리버풀은 그의 잠재력에 주목하고 있다고 전했다. 인터밀란과 AC밀란은 초창기 유력 영입 후보였다고 소개했다.

김민재의 국가대표팀 동료인 손흥민(LA FC)의 과거 발언도 자연스레 재조명받고 있다. 손흥민은 2024년 한 인터뷰에서 "김민재는 의심할 여지 없이, 내가 가장 좋아하는 수비수다. 국가대표팀과 유럽 무대에서 모두 다재다능한 모습을 보인다"라고 엄지를 들었다.


"손흥민이 인정했다" 韓과 멀어진 토트넘, 한국인 센터백 영입설 재점화……
로이터연합뉴스
2015년부터 10년간 토트넘에서 뛴 손흥민은 8월 미국프로축구(MLS) 소속 LA FC로 이적했다. 토트넘은 전직 주장 손흥민의 이탈로 경기력뿐 아니라 매출 면에서도 큰 타격을 입었다. 새로운 '한국인 마케팅'이 필요한 실정.

김민재는 최적의 타깃으로 여겨진다. 2022~2023시즌 나폴리 소속으로 세리에A 우승, 2024~2025시즌 현 소속팀 뮌헨 소속으로 분데스리가 우승을 이끌었다. 리그 우승에 목마른 토트넘에 위닝 멘털리티를 주입할 수 있는 자원이다. '월드클래스' 수비 실력은 덤.

게다가 김민재는 현재 소속팀에서 주전 입지를 잃었다. 뱅상 콩파니 뮌헨 감독은 다욧 우파메카노, 요나탄 타로 주전 센터백 라인을 꾸리고 있다. 김민재는 리그와 유럽챔피언스리그에서 선발과 교체로 번갈아 출전하고 있다. 뮌헨의 16연승이 끊긴 10일 우니온 베를린과의 리그 10라운드(2대2 무)에서 90분 내내 벤치에 대기했다.


"손흥민이 인정했다" 韓과 멀어진 토트넘, 한국인 센터백 영입설 재점화……
AFP연합뉴스
다만 김민재의 토트넘 이적이 실현될 가능성은 현재로선 크지 않다. 우선 뮌헨은 당장 센터백 제3옵션인 김민재를 판매할 의도가 없다. 만약 이적료를 받더라도 2023년 여름에 투자한 5000만유로를 모두 돌려받길 원하는 것으로 알려졌다.


우파메카노가 2026년 여름 계약 만료로 떠나면 김민재에 대한 뮌헨의 니즈가 더 커질 수밖에 없다. 김민재는 2028년 6월까지 게약이 돼있다.

크리스티안 로메로, 미키 판 더 펜, 케빈 단소, 벤 데이비스, 다카이 고타, 라두 드라구신 등을 보유한 토트넘은 김민재 외에도 피에르 칼룰루(AC밀란), 에즈리 콘사(애스턴 빌라) 등과도 연결되고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재혼' 서동주, 父서세원 잃고 미국 집도 날렸다 "변호사로 번 돈 증발"

2.

최진혁, 힘들었던 시절 도와준 '은인' 공개 "이분 아니었으면 데뷔조차 못 했을 것"('미우새')

3.

수지, 180도 다리찢고도 '여유'....발레로 뽐낸 놀라운 유연성

4.

쯔양, 숨겼던 '리스트' 공개했다 "다 합치면 천개가 넘어"

5.

god 데니안 "父, MBC 공채 1기 탤런트였다"…'연예 DNA 인증'

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"최대 3명 영입가능" 강백호·박찬호에 이영하까지 한꺼번에?…12시 '땡' 치고 계약은 없네 [SC포커스]

3.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

4.

"FA 계약 질문 안받는다" 단호했는데, 분위기 심상치 않다…36세에 초대박 나나

5.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"최대 3명 영입가능" 강백호·박찬호에 이영하까지 한꺼번에?…12시 '땡' 치고 계약은 없네 [SC포커스]

3.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

4.

"FA 계약 질문 안받는다" 단호했는데, 분위기 심상치 않다…36세에 초대박 나나

5.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.