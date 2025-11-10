"1등 10건 포함 2만5천여건 이상 적중!" 축구승무패 74회차 적중결과 발표[오피셜]

기사입력 2025-11-10 10:48


"1등 10건 포함 2만5천여건 이상 적중!" 축구승무패 74회차 적중결…

"1등 10건 포함 2만5천여건 이상 적중!" 축구승무패 74회차 적중결…

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 지난 11월 8일(토)부터 10일(월)까지 진행된 영국 프리미어리그(EPL) 및 스페인 프리메라리가(라리가) 14경기를 대상으로 실시한 축구토토 승무패 74회차의 적중결과를 발표했다.

전회차에서 4억 4442만 8000원의 1등 상금이 이월된 이번 회차에서는 1등 적중자가 10건으로 집계됐다. 이에 따라 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등은 각각 1억 2604만 2430원의 적중금을 수령할 수 있다.

뒤이어 2등 적중은 321건(101만 6820원), 3등은 3547건(4만 6020원), 4등은 2만 1260건(1만5360원)이었으며, 이를 모두 합산한 적중 건수와 금액은 2만5138건과 20억7661만60원에 달했다.

축구토토 승무패 74회차, EPL 및 라리가에서 홈팀 강세 두드러져… 맨시티, 리버풀 완파

축구토토 승무패 74회차에서 선정된 14경기의 결과는 승(홈팀 승) 10경기, 무(무승부) 3경기, 패(원정팀 승) 1경기로 나타나는 등 안방 경기를 치른 팀들의 강세가 도드라졌다.

특히, 맨시티는 제레미 도쿠, 니코 곤잘레스, 엘링 홀란 등의 활약으로 리버풀을 3대0으로 완파하며 리그 2연승을 이어갔다. 애스턴빌라도 본머스를 상대로 홈에서 4대0 대승을 거두는 등 강한 경기력을 선보였다. 라리가에서는 지로나, 세비야, 빌바오가 각각 1대0 승리를 거두며 안방에서 모두 웃었다.

축구토토 승무패 75회차는 11월 13일(목) 오전 8시부터 15일(토) 오후 11시까지 발매되며 브라질-세네갈(1경기) 튀르키예-불가리아(2경기) 스위스-스웨덴(3경기) 포르투갈-아르메니아(10경기) 이탈리아-노르웨이(13경기)전 등 2026년 FIFA 북중미 월드컵 예선 및 A매치 평가전 경기들이 선정됐다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 회차에서는 EPL과 라리가 주요 경기에서 홈팀의 강세가 이어지며 1등 적중자가 다수 발생했다. 다음회차는 국가 대표팀들이 맞붙는 경기들로 구성된 만큼, 전력 및 출전 선수 등 다양한 변수를 고려한 전략적 선택이 요구될 것"이라고 밝혔다.

축구토토 승무패 74회차 적중결과와 75회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com


"1등 10건 포함 2만5천여건 이상 적중!" 축구승무패 74회차 적중결…

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"돌다가 쿵!" 현아, 무대에서 쓰러진 충격 순간…'10kg 감량' 독 됐나

2.

현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나 미안, 체력 더 키우겠다"[전문]

3.

'55세' 김혜수, 중3 졸업사진부터 이 얼굴이라니...박중훈 "시간 흐르는게 신기해"

4.

김종국, 송은이 '핫핑크 비키니' 자태에 기겁 "남사스러워"

5.

산다라박, 박봄 '정서 불안정 전면부인'에 의미심장 SNS "멤버 너무 소중해"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성 양키스 간다" 전망 또 나왔다, 가뜩이나 타격 안좋은 NYY 유격수 '똑같은' 어깨 수술 받아 복귀 불투명...옵션 포기 이유?

2.

'이강인 때문에' 파리 열광의 도가니! 매각 안하길 '천만다행'…"이젠 PSG가 이강인에 의존"→이젠 팀의 핵심

3.

국대에서도 김서현 살리기? 지금 계속 던지는 것이 선수를 위한 길일까

4.

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

5.

'패무패패무패패승패무승패패패승패무패패무' 손흥민 무너지자 같이 무너진 토트넘 훗스퍼 스타디움...20경기 단 3승, 최악의 기록 행진

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성 양키스 간다" 전망 또 나왔다, 가뜩이나 타격 안좋은 NYY 유격수 '똑같은' 어깨 수술 받아 복귀 불투명...옵션 포기 이유?

2.

'이강인 때문에' 파리 열광의 도가니! 매각 안하길 '천만다행'…"이젠 PSG가 이강인에 의존"→이젠 팀의 핵심

3.

국대에서도 김서현 살리기? 지금 계속 던지는 것이 선수를 위한 길일까

4.

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

5.

'패무패패무패패승패무승패패패승패무패패무' 손흥민 무너지자 같이 무너진 토트넘 훗스퍼 스타디움...20경기 단 3승, 최악의 기록 행진

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.