"1등 10건 포함 2만5천여건 이상 적중!" 축구승무패 74회차 적중결…

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 지난 11월 8일(토)부터 10일(월)까지 진행된 영국 프리미어리그(EPL) 및 스페인 프리메라리가(라리가) 14경기를 대상으로 실시한 축구토토 승무패 74회차의 적중결과를 발표했다.
축구토토 승무패 74회차, EPL 및 라리가에서 홈팀 강세 두드러져… 맨시티, 리버풀 완파
축구토토 승무패 74회차에서 선정된 14경기의 결과는 승(홈팀 승) 10경기, 무(무승부) 3경기, 패(원정팀 승) 1경기로 나타나는 등 안방 경기를 치른 팀들의 강세가 도드라졌다.
축구토토 승무패 75회차는 11월 13일(목) 오전 8시부터 15일(토) 오후 11시까지 발매되며 브라질-세네갈(1경기) 튀르키예-불가리아(2경기) 스위스-스웨덴(3경기) 포르투갈-아르메니아(10경기) 이탈리아-노르웨이(13경기)전 등 2026년 FIFA 북중미 월드컵 예선 및 A매치 평가전 경기들이 선정됐다.
한국스포츠레저 관계자는 "이번 회차에서는 EPL과 라리가 주요 경기에서 홈팀의 강세가 이어지며 1등 적중자가 다수 발생했다. 다음회차는 국가 대표팀들이 맞붙는 경기들로 구성된 만큼, 전력 및 출전 선수 등 다양한 변수를 고려한 전략적 선택이 요구될 것"이라고 밝혔다.
축구토토 승무패 74회차 적중결과와 75회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
