[현장인터뷰] 이구동성 '리바운드'가 언급된 이유…김주성 "중요한 리바운…

[현장인터뷰] 이구동성 '리바운드'가 언급된 이유…김주성 "중요한 리바운드 덕"-유도훈 "공격리바운드 허용 아쉬워"

기사입력 2025-12-25 19:00


[안양=스포츠조선 최만식 기자] "리바운드 좋았지만 턴오버는 좀…."(김주성 DB 감독)

"공격리바운드 허용한 게 뼈아프다."(유도훈 정관장 감독)

예상대로 리바운드에서 희비가 엇갈렸다. 그래서일까. 승장과 패장은 이구동성으로 리바운드를 언급했다.

남자프로농구 원주 DB가 25일 안양 정관장아레나에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 안양 정관장과의 원정경기서 69대63으로 승리했다.

14승10패를 기록한 DB는 정관장과의 격차를 1.5게임으로 줄였고, 4연승에 실패한 정관장은 공동 2위에서 3위(16승9패)로 내려앉았다.

특히 DB는 지난 2라운드 정관장과의 맞대결에서 63대84, 21점 차 대패를 설욕했다.

경기 시작 전, 리바운드와 집중력을 강조했던 김 감독은 이날 승장 인터뷰에서 승리의 기쁨에 앞서 리바운드 관련 아쉬운 점을 먼저 짚었다.

"경기 내용은 나쁘지 않았다. 하지만 리바운드를 잡았다가 빼앗기는 턴오버가 많았다. 턴오버 15개 중에 리바운드 잡은 뒤 빼앗긴 게 12개쯤 되는 듯하다"고 복기했다.


그럼에도 DB가 승리한 것은 결정적인 리바운드였다. 김 감독은 "후반에 이용우 박인웅이 중요한 공격리바운드를 잡은 게 큰 힘이 됐다"라며 리바운드에 충실한 선수들에게 감사를 표했다.

이날 승리 수훈갑인 이선 알바노는 4쿼터 막판 정관장 박지훈에게 가로채기를 당해 66-63으로 추격당하게 하는 등 대실수를 했다가 이어진 마지막 공격에서 3점 쐐기포로 지옥과 천당을 오갔다.

종료시간 10초 정도 남은 터라 DB가 확률높은 2점 플레이로 마무리할 수 있었지만 알바노는 과감하게 외곽을 선택했다. 이에 대해 김 감독은 "알바노가 턴오버 실수를 만회하고 싶어서 그런 것 같다"라며 살짝 미소를 보였다.

반면 유 감독은 "전반에 수비는 어느 정도 성공했다고 생각한다. 하지만 후반에 오펜스리바운드를 너무 허용했다"면서 "공격적으로 찬스나 왔을 때 외곽에서 터져야 하는데, 그 찬스를 살리지 못한 것도 있다"며 아쉬움을 감추지 못했다.

이어 유 감독은 "선수들은 최선을 다했다. 하지만 내가 선수 기용에서 시너지 효과가 더 날 수 있는 방법을 더 연구해야 할 것 같다"며 스스로 채찍을 들기도 했다.
안양=최만식 기자 cms@sportschosun.com

