[현장인터뷰] 이구동성 '리바운드'가 언급된 이유…김주성 "중요한 리바운…

[안양=스포츠조선 최만식 기자] "리바운드 좋았지만 턴오버는 좀…."(김주성 DB 감독)
남자프로농구 원주 DB가 25일 안양 정관장아레나에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 안양 정관장과의 원정경기서 69대63으로 승리했다.
경기 시작 전, 리바운드와 집중력을 강조했던 김 감독은 이날 승장 인터뷰에서 승리의 기쁨에 앞서 리바운드 관련 아쉬운 점을 먼저 짚었다.
"경기 내용은 나쁘지 않았다. 하지만 리바운드를 잡았다가 빼앗기는 턴오버가 많았다. 턴오버 15개 중에 리바운드 잡은 뒤 빼앗긴 게 12개쯤 되는 듯하다"고 복기했다.
그럼에도 DB가 승리한 것은 결정적인 리바운드였다. 김 감독은 "후반에 이용우 박인웅이 중요한 공격리바운드를 잡은 게 큰 힘이 됐다"라며 리바운드에 충실한 선수들에게 감사를 표했다.
이날 승리 수훈갑인 이선 알바노는 4쿼터 막판 정관장 박지훈에게 가로채기를 당해 66-63으로 추격당하게 하는 등 대실수를 했다가 이어진 마지막 공격에서 3점 쐐기포로 지옥과 천당을 오갔다.
종료시간 10초 정도 남은 터라 DB가 확률높은 2점 플레이로 마무리할 수 있었지만 알바노는 과감하게 외곽을 선택했다. 이에 대해 김 감독은 "알바노가 턴오버 실수를 만회하고 싶어서 그런 것 같다"라며 살짝 미소를 보였다.
반면 유 감독은 "전반에 수비는 어느 정도 성공했다고 생각한다. 하지만 후반에 오펜스리바운드를 너무 허용했다"면서 "공격적으로 찬스나 왔을 때 외곽에서 터져야 하는데, 그 찬스를 살리지 못한 것도 있다"며 아쉬움을 감추지 못했다.
이어 유 감독은 "선수들은 최선을 다했다. 하지만 내가 선수 기용에서 시너지 효과가 더 날 수 있는 방법을 더 연구해야 할 것 같다"며 스스로 채찍을 들기도 했다.
안양=최만식 기자 cms@sportschosun.com