"쏘니가 저 칭찬했어요!" 미국에 있어도 '손흥민 존재감 미쳤다'…'토트…

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 수비수 미키 판더벤이 '손흥민의 푸스카스 골'을 재현한 뒤 그가 보내온 메시지를 자랑했다.
경기 종료 직후 손흥민은 가장 먼저 반응한 인물 중 한 명이었다. 그는 판더벤의 사회관계망서비스(SNS) 게시물에 "와우...그냥 와우(wow… just wow)"라는 짧은 댓글을 남겼다.
판더벤은 "손흥민이 나한테 문자를 보냈다. '믿을 수 없는 골이었다'고 했다"라며 "'그렇게 많은 공간을 만들어내고 그걸 그렇게 마무리했다는 게 정말 대단하다'라고도 했다"라고 말했다.
판더벤은 "그래서 손흥민에게 '당신처럼 비슷한 골을 넣어보고 싶었는데, 운 좋게 이번엔 해냈다'라고 말했다"라며 "누가 더 대단했는지는 모르겠다"라고 했다.
이는 여전히 손흥민이 토트넘에 지대한 영향을 미치고 있다는 것을 보여준다.
투더래인앤백은 "반 더 벤의 골은 그 자체로 놀라운 장면이지만, 이 일화는 손흥민이 여전히 토트넘 선수단 내에서 얼마나 큰 존재감을 지닌 인물인지를 보여준다"라며 "그는 미국에서 뛰고 있음에도 여전히 후배 선수들에게 귀감이 되고 있다"라고 강조했다. 이어 "판더벤은 이번 골로 큰 자신감을 얻었을 것이며, 이번 시즌에도 이런 장면을 몇 번 더 보여줄 수 있을 것"이라고 덧붙였다.