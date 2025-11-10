'차원이 다른 레벨' 우승, 우승, 우승, 또 우승!...일본-유럽까지 …

|
|
[스포츠조선 이현석 기자]일본까지 극찬했다. 북한 여자 축구가 또 정상에 올랐다.
|
|
북한 여자 축구는 그간 꾸준히 세계 최강의 자리를 노리는 저력을 보여준 바 있다. 지난해 U-20, U-17 월드컵 등 연령별 대회에서 잇달아 우승한 데 이어 올해도 압도적 상승세를 이어갔다. 국제대회에서 좀처럼 모습을 드러내지 않으면서도 매대회 단단한 조직력으로 눈부신 경기력을 보여줬다. 박성진 북한 감독은 "우리 선수들은 어릴 때부터 국가 전략의 일환으로 축구를 시작했고, 그렇기에 이런 대회에서 뛰어난 경기력을 펼칠 수 있는 모든 기술을 갖추고 있다"며 비결을 밝히기도 했다.
|
|
세계 최강의 자리를 원했던 일본 또한 북한 여자 축구의 막강함에 혀를 내둘렀다. 일본의 사커다이제스트웹은 '북한은 네덜란드를 상대로 주도권을 아예 내주지 않았다. 북한의 압도적인 퍼포먼스에 일본 팬들도 경악했다'라고 전했다.
일부 일본 팬들은 SNS를 통해 "미워할 정도로 강하다", "레벨이 완전히 다르다", "체급이 이미 어른이다", "세계 최다 제패의 저력을 자랑하고 있다"며 감탄했다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com