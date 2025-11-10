[공식발표]홍명보호 악재, 이동경-백승호 결국 부상 낙마…배준호-서민우 …

|
[천안=스포츠조선 윤진만 기자]11월 A매치 친선경기를 앞둔 홍명보호에 겹악재가 발생했다.
한편, 축구대표팀은 10일 오후 12시부터 2시까지 새로 건립된 대한민국축구종합센터에 속속 입소했다. 주장 손흥민은 처음으로 천안 훈련센터에 와보니 어떠냐는 취재진 물음에 "안에 들어가봐야 알 것 같다"라고 미소지었다. 수비수 조유민(알 샤르자)은 "방마다 베란다가 있고 마치 유럽 호텔 같다"라고 혀를 내둘렀다.
천안=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
GK(3명)=조현우(34·울산) 김승규(35·도쿄) 송범근(28·전북)
DF(9명)=김민재(29·바이에른 뮌헨) 조유민(29·샤르자) 이한범(23·미트윌란) 박진섭(30·전북) 김태현(25·가시마) 이명재(32) 김문환(30·이상 대전) 설영우(27·즈베즈다) 이태석(23·아우스트리아 빈)
MF(12명)=이강인(24·파리생제르맹) 이재성(33·마인츠) 옌스 카스트로프(22·묀헨글라트바흐) 김진규(28·전북) 엄지성(23·스완지시티) 원두재(28·코르파칸) 황희찬(29·울버햄튼) 양민혁(19·포츠머스) 권혁규(24·낭트) 배준호(22·스토크 시티) 서민우(27·강원)
FW(3명)=손흥민(33·LA FC) 조규성(27·미트윌란) 오현규(24·헹크)