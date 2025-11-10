[공식발표]홍명보호 악재, 이동경-백승호 결국 부상 낙마…배준호-서민우 대체발탁

최종수정 2025-11-10 14:42

14일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 이동경이 슛팅을 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.14/

10일 오후 서울 상암동 서울월드컵경기장에서 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전이 열렸다. 브라질 돌파를 막아서고 있는 백승호. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.10/

[천안=스포츠조선 윤진만 기자]11월 A매치 친선경기를 앞둔 홍명보호에 겹악재가 발생했다.

대한축구협회는 10일 오후 보도자를 통해 미드필더 이동경(울산)과 백승호(버밍엄 시티)가 부상으로 금번 소집 명단에서 제외된다고 발표했다. 이동경은 9일 수원FC와의 K리그1 경기에서 우측 갈비뼈를 다쳤고, 백승호는 같은 날 미들즈브러와의 잉글랜드 챔피언십 경기에서 좌측 어깨 부상을 입었다. 협회는 이번 소집기간 내 복귀가 어렵다고 판단해 두 선수를 제외키로 했다.

이로써 대표팀은 14일 대전월드컵경기장에서 열리는 볼리비아, 18일 서울월드컵경기장에서 열리는 가나와의 A매치 친선경기 2연전을 앞두고 주력 미드필더 3명을 잃는 불운을 겪었다. 앞서 황인범(페예노르트)도 왼쪽 허벅지 부상으로 낙마했다. 복귀까지 6~8주가 예상된다.


홍명보 A대표팀 감독은 황인범의 대체자는 따로 발탁하지 않았지만, 이동경 백승호의 대체자로는 각각 배준호(스토크 시티)와 서민우(강원)를 호출했다. 대표팀은 26명으로 이번 2연전을 치를 전망이다.

한편, 축구대표팀은 10일 오후 12시부터 2시까지 새로 건립된 대한민국축구종합센터에 속속 입소했다. 주장 손흥민은 처음으로 천안 훈련센터에 와보니 어떠냐는 취재진 물음에 "안에 들어가봐야 알 것 같다"라고 미소지었다. 수비수 조유민(알 샤르자)은 "방마다 베란다가 있고 마치 유럽 호텔 같다"라고 혀를 내둘렀다.
천안=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

◇축구 A대표팀 11월 소집 명단(26명)

GK(3명)=조현우(34·울산) 김승규(35·도쿄) 송범근(28·전북)

DF(9명)=김민재(29·바이에른 뮌헨) 조유민(29·샤르자) 이한범(23·미트윌란) 박진섭(30·전북) 김태현(25·가시마) 이명재(32) 김문환(30·이상 대전) 설영우(27·즈베즈다) 이태석(23·아우스트리아 빈)


MF(12명)=이강인(24·파리생제르맹) 이재성(33·마인츠) 옌스 카스트로프(22·묀헨글라트바흐) 김진규(28·전북) 엄지성(23·스완지시티) 원두재(28·코르파칸) 황희찬(29·울버햄튼) 양민혁(19·포츠머스) 권혁규(24·낭트) 배준호(22·스토크 시티) 서민우(27·강원)

FW(3명)=손흥민(33·LA FC) 조규성(27·미트윌란) 오현규(24·헹크)

