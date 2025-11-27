英 단독 보도! '최악의 모건 사태' 재발 방지 심혈…"규칙좀 지켜라" →아스널과 경쟁 '몸값 1700억'
|사진=토크스포츠
[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 제2의 모건 깁스 화이트 사태를 피하기 위해 노력 중이다.
영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 26일(한국시각) "토트넘은 1월 이적시장에서 본머스의 공격수 앙투안 세메뇨 영입을 노리는 여러 클럽 중 하나"라며 "세메뇨는 6500만 파운드(약 1260억원)의 바이아웃(이적 조항)이 발동되지만, 토트넘은 깁스 화이트 사태 이후 너무 일찍 움직이는 것을 경계하고 있다"라고 보도했다.
토마스 프랭크 토트넘 감독은 시즌 초반의 긍정적인 출발에도 불구하고 최근 성적 부진이 겹치며 상당한 압박을 받고 있다. 토트넘 수뇌부가 투자에 적극적인 모습을 보이는 만큼 이번 1월 이적시장에서 자금은 충분하다. 세메뇨를 영입할 수 있는 기회는 있다는 것이다.
토트넘은 지난여름 노팅엄 포레스트의 깁스 화이트를 영입하려는 과정에서 규칙을 위반했다. 이적시장이 열리기도 전에 비공식적으로 깁스 화이트와 접근한 것이다.
댄 플럼리 축구 재정 전문가는 매체와의 단독 인터뷰에서 토트넘은 세메뇨 영입을 둘러싼 논의를 이적시장 개막 이전에 시작하지 말 것을 경고했다. 그는 이미 구단 내부에서 비공식적으로 이적 제안 초안이 준비돼 있을 가능성을 인정하면서도, 이번에는 규정을 어기지 않고 접근해야 한다고 강조했다.
플럼리는 "규칙을 지켜야 한다. 제안을 할 것이라면, 구단 내부에서는 이미 그 제안서를 준비해 뒀을 것"이라며 "구단은 이번에는 매우 정직하게 접근할 거다. 이적시장이 열릴 때까지 기다릴 것"이라고 전했다.
세메뇨 영입에는 여러 빅클럽이 동참할 것으로 보인다. 본머스 또한 상황을 잘 알고 있으며 선수의 이적을 쉽게 막지는 못할 것으로 전망된다. 아스널과 리버풀 등 역시 세메뇨를 주목하고 있으며 그의 가치가 9000만 파운드(약 1700억원)에 달할 수 있다는 평가도 나오고 있다.
세메뇨는 이번 시즌 훨훨 날고 있다. 프리미어리그에서 11경기에 출전해 6골 3도움을 기록 중이다. 이번 시즌 프리미어리그에서 세메뇨보다 골 관여가 많은 선수는 맨체스터 시티의 엘링 홀란과 브렌트포드의 이고르 티아구 뿐이다.
|사진=365스코어
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
