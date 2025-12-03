'손흥민 진짜 미쳤습니다' MLS 사무국 오피셜 공식발표, 시청률 29%…

미국 메이저리그사커(MLS)는 3일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 이번 시즌 리그 시청률이 대폭 향상됐다고 발표했다.
MLS 사무국은 '2025 MLS컵 플레이오프 동안 스타들이 총출동했다. 그리고 집에서 시청하는 시청자들도 마찬가지다. 올해 포스트시즌 중계는 경기당 평균 71만1000명의 시청자를 기록하고 있으며, 이는 지상파와 스트리밍 플랫폼 전반에서 전년 대비 23% 증가한 수치'라며 MLS 인기가 크게 올랐다고 설명했다.
플레이오프에서만 시청률이 오르고 있는 게 아니다. 정규 리그에서의 높아진 인기가 플레이오프에도 반영된 것이라고 사무국은 설명했다. '이 흐름은 지난 1년 동안 리그에 대한 시청자 관심 증가를 따른 것이다. 2025 정규시즌 동안 MLS는 지상파와 스트리밍 플랫폼 전반에서 주당 평균 370만명의 생중계 경기 시청자를 기록했으며, 이는 2024년 대비 29% 증가했다'고 언급했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
MLS 사무국은 2024시즌보다 2025시즌에 더욱 리그의 인기가 높아진 이유를 분석하면서 손흥민을 언급했다. 사무국은 '리오넬 메시(인터 마이애미 CF), 토마스 뮐러(밴쿠버 화이트캡스 FC), 손흥민(LAFC)과 같은 세계적 아이콘들의 뛰어난 활약에 힘입어, 팬들은 리그 역사상 가장 기억에 남을 플레이오프 중 하나를 즐기고 있다'고 전했다. 손흥민, 메시, 뮐러와 같은 글로벌 슈퍼스타들이 있기 때문에 팬들의 관심이 더욱 커졌다는 결론을 내린 것이다.
LAFC에서도 인정한 내용이다. LAFC는 리그 역대 최고 이적료를 주고 손흥민을 데려오는 과감한 결정을 내렸다. 손흥민이 잘 적응하지 못한다면 그만큼 역효과가 클 수 있었지만 손흥민 영입 효과는 경기장 안팎에서 폭발적이었다.
지난 11월 영국 기브미 스포츠는 '손흥민은 '메시급 영향력' 보여주고 있다. 손흥민은 LAFC 합류 후 72시간 동안 전체 스포츠 선수 중 유니폼 판매 1위를 기록했다. 현재 MLS 역대 상품 판매량 기준 2위이며, 1위는 메시다'라며 손흥민의 상업적 영향력이 엄청났다고 보도한 바 있다.
LAFC의 최고 비즈니스 책임자인 스테이시 존스는 "우리는 단지 스타성을 보고 선수를 영입하지는 않지만, 손흥민은 스타성이 있고 동시에 축구적으로도 완벽했기 때문에 특별한 영입이라고 확신했다. 손흥민은 우리에게 경기에서도 이기고 상업적으로도 성공할 수 있게 해주는 '우리의 유니콘''이라며 손흥민 영입이 대성공했다고 인정했다.
MLS 사무국의 시청률 증가 발표가 나온 후 MLS 전문 기자인 파비안 렌켈은 개인 SNS를 통해 "손흥민, 로드리고 데 파울(인터 마이애미) 그리고 뮐러가 가져온 파급효과"라며 손흥민의 영향력이 리그 전체에 미쳤다고 인정했다.