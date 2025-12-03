한국 축구 '운명의 날'! 홍명보 감독, 3일 미국 출국…북중미월드컵 조…

한국 축구 '운명의 날'! 홍명보 감독, 3일 미국 출국…북중미월드컵 조추첨→베이스캠프→경기장 답사

기사입력 2025-12-03 11:30


조 추첨위해 출국하는 홍명보 축구대표팀 감독
(영종도=연합뉴스) 최재구 기자 = 홍명보 축구국가대표팀 감독이 3일 인천국제공항에서 북중미월드컵 조 추첨이 진행되는 미국 워싱턴으로 출국하고 있다. 2025.12.3

담소 나누는 홍명보와 손흥민
(천안=연합뉴스) 김준범 기자 = 10일 오후 충남 천안 대한민국축구종합센터에서 축구대표팀 홍명보 감독(오른쪽)과 손흥민이 대화하고 있다. 2025.11.10

[스포츠조선 김성원 기자]'운명의 날'이 다가오고 있다.

홍명보 A대표팀 감독이 2026년 북중미월드컵 조추첨식에 참석하기 위해 3일 출국했다. 조추첨식은 6일 오전 2시(이하 한국시각) 미국 워싱턴 DC의 케네디센터에서 열린다. 홍 감독은 조추첨식에 참가한 후 베이스캠프 후보지와 조별리그 경기장을 답사한 후 귀국할 예정이다.

국제축구연맹(FIFA)은 지난달 26일 1~4번 포트를 공개했다. 11월 FIFA 랭킹이 그대로 반영됐다. FIFA 랭킹 22위인 홍명보호는 한국 축구 사상 첫 '2번 포트'에 안착했다.

북중미월드컵 조추첨은 48개국을 4개의 포트로 나눠 실시한다. 톱시드를 받은 공동 개최국인 미국(14위), 멕시코(15위), 캐나다(27위)는 FIFA 랭킹 1~9위인 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드, 브라질, 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 독일과 함께 1번 포트에 배치됐다. 멕시코는 A조, 캐나다는 B조, 미국은 D조에 위치했다.

2~3번 포트도 FIFA 랭킹으로 줄이 세워졌다. '포트2'에는 크로아티아(10위), 모로코(11위), 콜롬비아(13위), 우루과이(16위), 스위스(17위), 일본(18위), 세네갈(19위), 이란(20위), 대한민국, 에콰도르(23위), 오스트리아(24위), 호주(26위)가 이름을 올렸다.


출국하는 홍명보 축구대표팀 감독
(영종도=연합뉴스) 최재구 기자 = 홍명보 축구국가대표팀 감독이 3일 인천국제공항에서 북중미월드컵 조 추첨이 진행되는 미국 워싱턴으로 출국하고 있다. 2025.12.3

3번 포트에는 노르웨이(29위), 파나마(30위), 이집트(34위), 알제리(35위), 스코틀랜드(36위), 파라과이(39위), 튀니지(40위), 코트디부아르(42위), 우즈베키스탄(50위), 카타르(51위), 사우디아라비아(60위), 남아공(61위)이 포진했다.

요르단(66위), 카보베르데(68), 가나(72위), 퀴라소(82위), 아이티(84위), 뉴질랜드(86위)와 PO를 통해 월드컵 진출할 팀들이 4번 포트에 위치한다.

조추첨은 '포트1'부터 시작된다. FIFA 1~9위팀이 A, B, D조 외에 위치한다. 조별리그는 12개조(A~L조)로 나뉜다. 1번 포트의 경우 랭킹이 가장 높은 팀(스페인)과 두 번째로 높은 팀(아르헨티나)은 무작위로 반대 편으로 배정된다. 두 팀은 결승전까지 만나지 않는다. 3위(프랑스)와 4위팀(잉글랜드)에도 동일하게 적용된다.


그 후 2, 3, 4번 포트 순서대로 진행된다. FIFA는 이번에도 조추첨에서 같은 포트, 같은 대륙의 국가는 한 조에 편성될 수 없도록 했다. 다만 최다인 16장의 본선행 티켓을 보유한 유럽은 한 조에 2개국까지 들어갈 수 있다.

북중미월드컵 조별리그에선 각 조 1, 2위(총 24개팀)와 3위 중 상위 8개팀이 32강에 오른다. 32강부터 토너먼트로 운명이 엇갈린다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

