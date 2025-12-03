'승강 외나무다리'에서 만났다! '일류첸코-김지현 출격' 수원vs'유리 …

[수원=스포츠조선 이현석 기자]승격과 강등의 외나무다리에서 수원삼성과 제주SK가 서로를 마주했다.
수원과 제주는 3일 수원월드컵경기장에서 열리는 '하나은행 K리그 2025' 승강 플레이오프(PO)를 앞두고 있다. K리그2 2위를 차지한 수원과 K리그1 11위에 자리한 제주의 맞대결이 성사됐다. 두 팀은 모기업이 반도체 패권을 두고 경쟁하기에 '반도체 더비'라고 불린다. 하지만 이번 경기는 어떠한 더비라는 설명보다 '멸망전'이라는 칭호가 아깝지 않는 경기다.
역사가 깊은 두 팀의 격돌이다. 수원삼성은 단연 'K리그 최고 명문' 중 한 팀이다. 1995년 창단 이후 스타 선수들이 대거 합류해 K리그 무대를 휩쓸며 명가로 성장했다. K리그1 우승만 4회이며, 코리아컵 5회, 아시아챔피언스리그 2회 등 찬란한 승리의 역사가 이를 증명한다. 제주는 대한민국 역사상 두 번째 프로팀이며, 1983년 출범된 K리그(당시 슈퍼리그)의 시작을 함께한 구단이다. 서울, 인천, 부천을 거쳐 2006년 제주에 터를 잡았고, 제주만의 색깔을 갖춘 축구로 강호로서 인정을 받았다.
하지만 두 팀은 과거의 영광을 뒤로 한채 답답한 현실을 극복해야 하는 상황이다. 수원은 2023년 강등의 아픔에서 벗어나야 한다. 무려 2년 동안 인고의 시간을 보내며 K리그1으로 향할 기회를 노렸다. K리그2 첫 시즌에는 6위에 머물며 플레이오프 진출조차 실패했지만, 올 시즌은 일류첸코 김지현 세라핌 등을 영입해 확실한 전력 보강에 성공하며 우승 경쟁에 나섰다. 인천유나이티드에 밀려 다이렉트 승격에는 실패했지만, 확고한 2위 자리를 통해 곧바로 승강 PO 진출을 확정했다. 제주도 2019년의 아픔을 반복하지 않고자 결연하다. 2019시즌 최하위로 추락해 강등을 경험했으나 2020시즌 곧바로 K리그2 우승으로 승격에 성공했다. 이후 두 시즌 동안 파이널A에 올랐던 제주는 2023시즌부터 어려움을 겪었다. 2년 연속 파이널B에 이어 올해는 11위로 승강 PO까지 떨어졌다.
두 팀은 중점을 두는 포인트가 명확하다. 수원은 올 시즌 K리그2에서 76골을 폭격한 최고의 공격력을 자랑한다. 일류첸코를 중심으로 한 공격진은 K리그1 팀들에도 전혀 밀리지 않는다. 다만 수비가 불안 요소다. 50실점을 허용하며 경기당 1.3골 가까이 허용했다. 경기 감각도 빼놓을 수 없다. 11월 23일 최종전 이후 10일 동안 실전 경기 없이 자체 청백전과 훈련에만 매진했다. 감각이 무뎌질 수밖에 없다. 반면 제주는 경기 감각은 충분하다. 리그 최종전에서 울산을 상대로 1대0 승리를 거두며 분위기를 반전시킨 점도 긍정적이다. 다만 3일 만에 치르는 경기이기에 체력적인 문제가 선수들의 발목을 잡을 수 있다.
변성환 수원 감독은 4-4-2 포메이션을 택했다. 최전방에 일류첸코와 김지현이 최전방에 자리하고, 중원은 세라핌, 홍원진, 이민혁, 브루노 실바가 구성한다. 포백은 이건희, 권완규, 레오, 이기제가 구축한다. 골문은 김민준이 지킨다.