'포르투갈의 세종대왕' 호날두, '유로 지폐'에 얼굴 새긴다고? 알고보니…

[스포츠조선 윤진만 기자]지폐에 새겨진 '포르투갈 슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(40·알 나스르) 이미지가 소셜네트워크서비스(SNS)를 떠돌고 있다.
그러면서 진위 여부를 따졌다. 이 매체는 "모든 것은 7유로 지폐 이미지가 유포되면서 시작되었다. 7유로는 애초 유로의 공식 화폐 단위가 아니다"며 "지폐 앞면에는 포르투갈 국가대표팀 유니폼을 입은 호날두가 있고, 뒷면에는 호날두가 포르투갈 대표팀과 함께 우승한 유로 2016 트로피를 들어올리는 모습"이라고 전했다.
하지만 포르투갈 중앙은행측은 곧바로 '어떤 지폐도 발행하거나 유통시킨 적이 없으며, 앞으로도 발행 및 유통시킬 계획이 없음을 분명히 밝힌다'라며 루머를 일축했다.
지폐 앞면 가운데 하단을 자세히 들여다보면, 호날두의 트레이드마크인 '시우'(Siiiuuu)라고 적혔다. 사우디아라비아의 '스카이 경기장'처럼 페이크 이미지일 공산이 큰 이유다.
한편, 월드컵 빼고 거의 모든 대회에서 우승해본 호날두는 앞서 북중미월드컵을 통해 라스트 댄스를 출 계획을 밝혔다. 포르투갈은 6일 조 추첨식 결과 콜롬비아, 우즈베키스탄, 대륙 플레이오프1 승자와 같은 K조에 속했다.
