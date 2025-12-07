"한국→일본, 16강 실패" 슈퍼컴 미쳤다! 호날두의 포르투갈 우승…A조 '1승 제물' 남아공 16강行, 호주 8강 진출

최종수정 2025-12-07 20:48

사진캡처=더선

KFA SNS

월드컵 조추첨식 끝나고 인터뷰하는 홍명보 축구대표팀 감독
(워싱턴=연합뉴스) 박성민 특파원 = 홍명보 축구대표팀 감독이 5일(현지시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 열린 2026 북중미 월드컵 조추첨식을 마친 뒤 공동취재구역에서 인터뷰하고 있다. 2025.12.5.

[스포츠조선 김성원 기자]2026년 북중미월드컵의 밑그림이 완성됐다.

한국 축구는 역대급 '무난한 조편성'이다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 22위인 홍명보호는 6일(이하 한국시각) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열린 조추첨식에서 개최국 멕시코(15위), 아프라카의 남아프리카공화국(61위), 유럽 플레이오프(PO) D승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크(21위), 북마케도니아(65위), 아일랜드(59위), 체코(44)가 내년 3월 한 장의 본선행 티켓을 놓고 다툰다. 현재로선 덴마크가 유력하다.

운명의 조편성이 세상에 나온 후 각 국의 전망이 쏟아지고 있다. 32개국이 아닌 48개국이 참가하는 첫 대회다. 북중미월드컵은 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀도 토너먼트의 시작인 32강에 오른다.

영국이 '더선'은 7일 슈퍼컴퓨터가 예측한 북중미월드컵 우승팀을 공개했다. 잉글랜드는 자국에서 열린 1966년 대회 이후 60년 만의 월드컵 우승을 꿈꾸고 있다.

그러나 대이변이다. 슈퍼컴퓨터는 이번 대회 우승팀으로 크리스티아누 호날두(알 나스르)의 포르투갈을 꼽아 눈길을 끌고 있다. 포르투갈이 결승전에서 스페인을 만나 2대1로 승리할 것으로 점쳤다. 포르투갈은 월드컵에서 우승이 없다. 현실이 될 경우 첫 정상이다.


AFP연합뉴스

사진캡처=더선
그런데 16강 진출팀을 놓고 물음표는 꼬리에 꼬리를 물고 있다. 아시아의 대한민국과 일본이 사라졌다. A조에는 최하위가 예상되는 '1승 제물'인 남아공이 유일하게 살아남았다. 멕시코와 유럽 PO 승자도 지워졌다.

일본은 네덜란드, 튀니지, 유럽 PO B승자와 F조에 속했는데 16강에는 네덜란드만 생존했다. 아시아축구연맹(AFC) 소속으로 16강에 오른 팀은 호주가 유일했다. 호주는 미국, 파라과이, 호주, 유럽 PO C승자와 D조에 위치했다. 호주는 16강에서 남아공을 2대1로 꺾고 8강까지 진출하는 것으로 예상됐다.

아르헨티나와 브라질은 각각 8강에서 포르투갈과 잉글랜드에 2대3, 0대2로 패해 탈락할 것으로 전망됐다. 리오넬 메시(인터마이애미)가 호날두에 무릎을 꿇는다는 시나리오다.


4강에선 스페인이 프랑스, 포르투갈이 잉글랜드를 꺾는 것으로 나타났다. 3~4위전에선 잉글랜드의 승리가 예상됐다.

물론 전망은 전망에 불과하다. 미국과 멕시코, 이른바 북중미에서 열린 3차례 월드컵에선 브라질이 2회, 아르헨티나가 1회 우승을 차지했다. 유럽 챔피언은 나오지 않았다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

