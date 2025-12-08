'충격' 英 런던 중심가서 국가대표 폭행→난동 혐의 '긴급 체포'…피해자 병원 이송, 생명에 지장없어
[스포츠조선 김성원 기자]영국 런던 중심가에서 한 국가대표 선수가 폭행과 난동 혐의로 체포돼 충격이다.
영국의 'BBC'는 8일(이하 한국시각) '경찰은 토요일 새벽 사건이 발생했다고 밝혔다. 29세의 이 선수는 폭행 2건과 난동 1건 혐의로 현장에서 체포됐다'고 보도했다.
'더선'은 '런던 경찰 대변인은 12월 6일 밤 12시 47분 폭행 신고를 받고 출동했다'고 상세하게 전했다. 다만 그 선수의 실명은 공개되지 않았다. 법적인 이유로 이름을 밝힐 수 없다.
피해자는 병원으로 이송됐는데, 경찰은 생명에 지장을 줄 정도의 심각한 부상은 아닌 것으로 추정한다고 설명했다. 경찰 조사가 계속되고 있는 가운데 그 선수는 보석으로 풀려났다.
일반적으로 용의자는 기소돼야 이름이 공개된다. 이는 2012년 영국 언론을 대상으로 한 레베슨 조사 이후 도입됐다. 체포된 용의자의 경우 '예외적이고 명확히 규정된 상황'에서만 이름이 공개돼야 한다고 명시돼 있다.
