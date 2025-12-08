[오피셜]사상 최초 '손흥민 더비' 한국서 열리나, 토트넘vsLAFC 파…

토트넘은 8일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 2026년 프리시즌 투어 일정을 일부분 발표했다. 토트넘은 내년 여름에 호주 시드니로 향한다.
구단은 '토트넘 남자 1군 팀은 2026 시드니 슈퍼컵에 참가하며, 영국 이외 지역에서 처음으로 런던 라이벌 첼시와의 경기를 오는 8월 1일 시드니의 8만3500석 규모 아코르 스타디움에서 치른다. 또한 7월 29일에는 호주 A리그의 시드니 FC와 알리안츠 스타디움에서 경기를 치른다'고 발표했다.
이어 '시드니 체류 기간 동안 토트넘은 지역 사회 공익 활동, 팬들과의 교류, 지역 문화 체험, 그리고 유소년 선수들을 위한 축구 클리닉 프로그램도 진행할 예정이다. 클럽이 시드니를 방문하는 것은 2015년 이후 처음이며, 당시 토트넘은 만원 관중이 들어찬 아코르 스타디움에서 시드니 FC를 1대0으로 꺾었다. 호주 투어는 이번이 총 다섯 번째 방문'이라고 덧붙였다.
토마스 프랭크 토트넘 감독은 "시드니는 세계에서 스포츠로 가장 상징적인 도시 중 하나다. 그곳에서 팀을 이끌고 두 경기를 치르게 되어 매우 기대된다. 특히 가장 큰 라이벌 중 하나인 첼시와 맞붙게 되어 더욱 의미 있다. 호주의 열정적인 토트넘 팬들 이야기를 많이 들었다. 직접 경험하게 되어 기대가 크다"며 호주 투어에 대한 기대감을 드러냈다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘의 호주 투어 일정이 공개되면서 이후에는 한국 투어를 또 진행하게 될 것인지 관심이 쏠리고 있다. 최근 영국 현지에서는 토트넘이 이번 여름에도 방한할 것이라는 소식이 들린 바 있다.
토트넘 소식을 전문적으로 다루는 존 웬헴은 지난 4일 토트넘 전문 매체인 토트넘 훗스퍼 뉴스와의 인터뷰에서 "저는 토트넘이 이미 이번 여름 한국에서 손흥민의 LAFC와 친선경기를 치르는 일정을 잡았을 거라고 예측한다. 이는 양 구단 모두에게 막대한 수익을 가져다줄 것이다. 이런 긍정적인 관계는 앞으로도 계속 이어질 것이라고 생각한다"고 말한 바 있다.
하지만 이는 사실이 아닐 가능성도 충분히 존재한다. LAFC는 2026시즌 도중에 2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵으로 인해서 휴식기를 가진다. LAFC의 경우는 5월 말까지 시즌을 치르다가 7월 중순부터 다시 리그 일정에 돌입한다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
LAFC가 토트넘과 한국에서 친선전을 치르기 위해선 리그 일정 도중에 장거리 여행을 떠나야 한다. 2026년 8월 1일 경기 후 다음 경기까지 약 2주 정도의 시간이 있지만 그 사이에 한국까지 오는 빡빡한 일정을 소화할 수 있을 것인지에는 다소 의문이 있다. 만약 손흥민 더비가 한국에서 성사된다고 해도, 월드컵을 치르면서 손흥민도, 토트넘 주축 선수들도 제대로 쉬지 못한 상황이라 100% 전력이 아닌 친선전이 될 수도 있다.