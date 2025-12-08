한국프로축구연맹, 용인FC·파주프런티어FC와 함께 봉사활동 진행

기사입력 2025-12-08 11:25


한국프로축구연맹, 용인FC·파주프런티어FC와 함께 봉사활동 진행
한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹(총재 권오갑, 이하 '연맹')이 지난 5일 '자원봉사자의 날'을 맞아 용인FC, 파주프런티어FC와 함께 봉사활동을 진행했다. 두 구단은 내년부터 K리그2에 참가하는 신생 구단으로, 연고 지역에서 나눔 문화를 확산하고자 이번 활동에 참여했다.

먼저 연맹과 용인FC 임직원 25명은 용인시 처인노인복지관 경로식당을 방문해 어르신 대상 점심 배식 봉사를 진행했다. 이날 활동에는 연맹 한웅수 부총재, 용인FC 최희학 대표이사, 최윤겸 감독 등이 함께해 직접 배식과 현장 지원을 도왔다.

같은 날 오후 연맹과 파주프런티어FC 임직원 34명은 파주 지역 취약계층을 위한 연탄 나눔 활동을 진행했다. 이 자리에는 연맹 박성균 사무국장, 파주프런티어FC 김정열 이사장, 황보관 단장, 파주시 체육과 관계자 등이 참여했다.

특히 연맹은 이날 사회공헌재단 K리그어시스트와 함께 총 500만 원 상당의 연탄을 기부하며 뜻을 전했다.


한국프로축구연맹, 용인FC·파주프런티어FC와 함께 봉사활동 진행
한국프로축구연맹
연맹은 이번 봉사활동을 단발성에 그치지 않고, 신생 K리그 구단과 함께하는 지역 밀착 활동으로 꾸준히 이어가고 있다. 연맹은 지난해 화성FC와 김장 봉사를 진행했으며, 2022년에는 천안시티FC, 충북청주FC와 함께 연탄 나눔 및 보육원 봉사 등 신생 구단 연고지에서 다양한 봉사활동을 실시한 바 있다.

한편 이날 활동 비용과 기부금은 K리그 임직원의 '급여 1% 기부금'으로 마련됐다. '급여 1% 기부 캠페인'은 지난 2013년부터 연맹 임직원과 심판, 기술위원 등 리그 구성원이 매월 급여의 1%를 기부하는 사회공헌활동으로, 마련된 기금은 축구 저변 확대와 소외 계층 지원을 위해 활용되고 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서승만, 조진웅 두둔했다가 결국 사과.. “당시 기사 보고 충격과 배신감”

2.

송지은, 박위가 여자 문제? "속상해 눈물, 침대에서 꼴 보기 싫더라"

3.

[SC이슈] 박나래, 매니저 갈등 해소→방송 중단 선언 “동료들에게 민폐 못 끼쳐, 활동 멈춘다”

4.

'15억 손해·헬스장 폐업' 양치승, 주식·코인도 폭락 "손실 엄청나" ('막튜브')

5.

정준, '소년범 전과' 조진웅 감쌌다 "이미 죗값 치러, 은퇴할 때 아냐" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세-앤더슨-와이스 다 떠났다...ML 러브콜 2년 연속 패싱, 30억 에이스는 왕이 될 수 있을까

2.

17승 투수가 마이너 계약으로 ML 간다고? 말도 안된다 "협상 마무리 단계"

3.

손흥민 오기 전에 날벼락? 토트넘 초비상...BBC "국대 선수, 런던서 폭행 혐의로 체포"→EPL 발칵

4.

포수도 공이 무섭다고 했다…부상 때문에 4경기 등판에 그쳤는데, ML 진출 앞둔 이마이도, 다승왕 이토도 제치고 직구 1위[민창기의 일본야구]

5.

손흥민 절망, 좌절, 후회...새 사령탑 잘못 만났나 "실패한 감독, 절대로 우승 못해→SON으로도 충분하지 못해"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세-앤더슨-와이스 다 떠났다...ML 러브콜 2년 연속 패싱, 30억 에이스는 왕이 될 수 있을까

2.

17승 투수가 마이너 계약으로 ML 간다고? 말도 안된다 "협상 마무리 단계"

3.

손흥민 오기 전에 날벼락? 토트넘 초비상...BBC "국대 선수, 런던서 폭행 혐의로 체포"→EPL 발칵

4.

포수도 공이 무섭다고 했다…부상 때문에 4경기 등판에 그쳤는데, ML 진출 앞둔 이마이도, 다승왕 이토도 제치고 직구 1위[민창기의 일본야구]

5.

손흥민 절망, 좌절, 후회...새 사령탑 잘못 만났나 "실패한 감독, 절대로 우승 못해→SON으로도 충분하지 못해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.