"美쳤다!" 영국이 들썩…손흥민이 돌아온다 '6만 2000명의 작별 인사…

[스포츠조선 김가을 기자]영국이 들썩인다. '영원한 캡틴' 손흥민(LA FC)이 돌아온다.
토트넘은 10일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 SK 슬라비아 프라하(체코)와 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 6차전을 치른다. 토트넘은 2승2무1패(승점 8)를 기록 중이다.
이날 경기엔 특별한 이벤트가 준비돼 있다. 손흥민의 방문이다. 앞서 구단은 공식 홈페이지를 통해 '손흥민이 팀을 떠난 이후 처음 토트넘 홋스퍼 스타디움을 방문한다'고 했다.
손흥민은 2015년 여름 레버쿠젠(독일)을 떠나 토트넘에 합류했다. 토트넘 유니폼을 입고 454경기에서 173골을 넣었다. 구단 역대 최다 득점 5위에 랭크돼 있다. 그는 지난 여름 이적 시장을 통해 10년 정든 토트넘을 떠났다. 새 도전에 나섰다. LA FC의 유니폼을 입고 메이저 리그 사커(MLS) 무대를 누볐다. 당시 손흥민은 "내 커리어에서 가장 어려운 결정이었다. 정말 놀라운 추억이 있다. 더 많은 것을 얻기 위해 스스로 밀어붙일 수 있는 새 환경이 필요하다는 생각이 들었다. 약간의 변화가 필요했다. 지금이 떠날 적기라고 생각했다. 모두가 이해해주길 바란다"며 울컥했다. 손흥민은 MLS 데뷔 시즌 13경기에서 12골을 넣었다. 시즌을 마친 손흥민은 런던으로 건너가 토트넘 팬들과 만난다.
영국 언론 풋볼런던은 '손흥민이 토트넘으로 복귀할 예정이다. 그는 제대로 된 작별 인사를 하지 못했다. 4개월여 만에 토트넘으로 돌아온다. 그는 서울월드컵경기장에서 열린 뉴캐슬과의 비시즌 경기를 통해 토트넘 마지막 경기를 치렀다. 이는 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 누렸을 6만 2000명의 열광적인 작별 인사를 받지 못했다는 뜻이기도 하다'고 보도했다.
손흥민은 토트넘 팬들과의 만남을 앞두고 "손흥민입니다. 모두 잘 지내고 있죠. 내가 이 팀을 떠났을 때 한국에 있어 제대로 작별 인사를 할 기회가 없었다. 이제 정말 기쁘다. UCL 경기가 열리는 밤에 런던으로 돌아가게 됐다. 팬, 선수 등을 만나 모두에게 제대로 작별 인사를 하고 싶다. 아주 감정적인 날이 될 것이다. 하지만 나에게도 팀에도 꼭 필요한 일이라고 생각한다. 곧 만나요"라고 했다.
한편, 토트넘 구단에 따르면 손흥민은 이날 경기 킥오프를 앞두고 선수단 입장 전에 그라운드를 밟을 예정이다. 또한, 팬 자문위원회와 협력해 토트넘 하이로드에 손흥민의 유산을 기리는 벽화 작업을 진행하고 있다. 벽화 디자인은 손흥민이 직접 결정한 것으로 알려졌다.