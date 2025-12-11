'월드컵 죽음의 조' 일본 초대형 희소식, HERE WE GO 터지기 직…

유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 10일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "아약스가 전 아스널 수비수 다케히로 토미야스를 자유이적으로 영입하는 데 근접했다. 계약은 단기 계약으로 6월까지이며, 이번 시즌 활약에 따라 2026년 여름에 장기 계약 제안으로 이어질 수 있다. 협상은 최종 단계에 접어들었다"고 밝혔다.
토미야스는 현재 일본 국가대표팀의 아픈 손가락이다. 실력은 확실하지만 몸상태가 심각하기 때문이다. 아스널에서도 부상 때문에 방출됐다. 토미야스가 무릎 부상으로 또 다시 수술대에 오른 건 지난 2월이었다. 당시 영국 데일리 메일은 "아스널은 여름 매각 계획에 타격을 입었다. 토미야스와 가브리엘 제주스의 부상으로 인해 이번 여름 아스널의 매각 계획이 중단됐다"고 보도했다.
사진=토미야스 SNS
원래 아스널은 지난 여름 이적시장에서 토미야스를 정리하려고 했지만 토미야스가 무릎 수술을 받게 되면서 계획이 틀어졌다. 계약이 1년 정도 남은 토미야스였기에 아스널 입장에서는 이적료도 받지 못하고 선수를 보내야 하는 상황에 처했다. 그러자 아스널과 토미야스는 계약을 상호 합의하에 해지하는 쪽으로 결론을 내렸다. 토미야스는 그렇게 지난 여름에 방출됐다.
이후 토미야스는 재활에만 집중했다. 어느 구단에 소속되지 않은 채 몸상태 만들기에 집중했다. 장기간 재활을 거친 토미야스에게 손을 내민 건 이번 시즌 부진을 겪고 있는 아약스였다. 네덜란드 최고 명문인 아약스지만 이번 시즌 부진으로 자존심을 구기고 있는 상태다. 아약스에는 이미 이타쿠라 코라는 다른 일본 국가대표 센터백도 있어서 일본 국대 듀오가 선발로도 나설 수 있다. 곧 계약이 체결될 것으로 예상된다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토미야스는 한때 일본에서 한국 국가대표인 김민재와 비교하던 센터백이었다. 신트 트라위던에서 좋은 활약을 통해 이탈리아 세리에A 볼로냐로 이적하면서 빅리그에 입성했다. 볼로냐에서 센터백과 풀백을 오가면서 하이브리드형 센터백으로 진화했고, 2021년 아스널에 입성했다.
아시아 수비수가 프리미어리그(EPL) 빅클럽에 진출하면서 많은 기대를 받았다. 토미야스는 아스널의 준주전급 선수로 자리매김했다. 주전으로 나선 적도 있었지만 언제나 문제는 부상이었다. 좋은 모습을 보이다가 부상으로 쓰러지는 모습이 너무 잦았다. 그 사이에 김민재는 나폴리에서 전 세계가 알아주는 월드 클래스가 됐다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토미야스는 이제 부상을 잘 털어낸 후에 어떤 경기력을 보여줄 것인지가 중요하다. 예전의 경기력을 되찾는다면 일본 국가대표팀 승선은 당연한 일이다. 월드컵 죽음의 조에 편성된 일본에 토미야스의 재합류는 큰 힘이 될 것이다.