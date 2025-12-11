"축구야? 레슬링이야?" 또 사고친 뤼디거, 또 결승골 홀란…맨시티, 레…

"축구야? 레슬링이야?" 또 사고친 뤼디거, 또 결승골 홀란…맨시티, 레알 2-1 역전승→'경질설' 알론소, 어떡하나
|사진캡처=중계화면
|AP 연합뉴스
|AP 연합뉴스
[스포츠조선 김성원 기자]"축구야? 레슬링이야?"
위기의 레알 마드리드가 자멸했다. 레알 마드리드는 11일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 맨시티(잉글랜드)와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전에서 1대2로 무릎을 꿇었다.
리드를 잡은 건 레알 마드리드였다. 전반 28분 주드 벨링엄의 패스를 받은 호드리구가 골네트를 갈랐다. 하지만 기쁨은 잠시였다.
맨시티는 전반 35분 코너킥 상황에서 요슈코 그바르디올의 헤더가 상대 골키퍼 맞고 흘러나왔고, 니코 오라일리가 해결했다. 승부는 원점이었다. 전반 43분 대세가 갈렸다.
레알 마드리드 수비수 안토니오 뤼디거가 페널티박스 중앙에서 자리싸움을 하던 맨시티 공격수 엘링 홀란을 잡아 넘어뜨렸다. 주심은 휘슬을 불지 않았다. 비디오판독(VAR)에 이은 온필드리뷰 끝에 페널티킥이 선언됐다.
뤼디거는 경고를 받았다. 영국의 '더선'은 '뤼디거는 페널티킥을 내줬지만 퇴장은 면했다'며 '홀란이 크로스를 공격할 수 있는 위치에 있었다면 뤼디거는 퇴장을 당했을 수도 있다. 주심은 옐로카드만 충분하다고 판단했다'고 설명했다.
|로이터 연합뉴스
홀란이 침착하게 페널티킥을 성공시켰다. 마침표였다. 후반 더 이상 골은 터지지 않았다. 맨시티의 역전승으로 막을 내렸다. 36개팀이 참가하는 UCL 리그 페이즈에선 팀당 8경기씩을 치른다. 1∼8위 팀은 16강에 직행하고, 9∼24위는 플레이오프(PO)를 통해 16강행을 가린다.
|로이터 연합뉴스
승점 13점(4승1무1패)의 맨시티는 4위로 올라섰다. 승점 12점(4승2패)이 레알 마드리드는 7위로 떨어졌다.
경질설에 휘말려 있는 사비 알론소 레알 마드리드 감독은 더 큰 압박을 받게 됐다. 스페인 출신인 그는 독일 분데스리가 바이엘 레버쿠젠의 신화를 달성한 후 지난 6월 레알 마드리드의 지휘봉을 잡았다. 하지만 반년이 흐르기도 전에 벼랑 끝에 내몰렸다.
레알 마드리드는 8일 라리가에서 하위권의 셀타 비고에 0대2로 충격패를 당했다. 라리가 최근 5경기에서 1승3무1패로 부진하다. 그사이 1위 자리도 라이벌 바르셀로나에 빼앗겼다. 바르셀로나의 승점은 40점, 2위 레알 마드리드는 36점이다.
UCL에서도 반전에 실패했다. 알론소 감독은 팬들이 등을 돌리고 있는 것이 가장 큰 문제다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.