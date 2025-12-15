풋살구장도 '인증시대' 한국풋살연맹, 'K-풋살구장 인증제' 본격 추진

풋살구장도 '인증시대' 한국풋살연맹, 'K-풋살구장 인증제' 본격 추진
한국풋살연맹 제공

대한민국 풋살구장이 '안전·관리 인증 시대'를 맞는다. 한국풋살연맹은 스포츠 컨설팅·마케팅 전문기업 ㈜리본코퍼레이션랩과 함께 대한민국 풋살구장의 안전성과 관리 수준을 체계적으로 강화하기 위한 'K-풋살구장 인증제 프로젝트' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

'K-풋살구장 인증제'는 풋살 인프라의 양적 확대를 넘어 질적 성장을 도모하기 위한 제도로, 구장의 안전성, 시설관리 상태, 운영 체계, 이용 환경 등을 종합적으로 평가해 일정 기준을 충족한 구장에 인증을 부여하는 것이 핵심이다. 이를 통해 이용자 신뢰를 높이고, 구장 운영의 전문성과 표준화를 동시에 확보한다는 계획이다.

이번 인증제 도입은 최근 문화체육관광부가 추진한 '풋살구장 골대 보호장비 지원 사업' 등 정부 차원의 안전 관리 정책 기조와도 궤를 같이한다. 생활체육 현장에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고, 국민 누구나 안심하고 풋살을 즐길 수 있는 환경을 조성하겠다는 취지다.


김대길 한국풋살연맹 회장은 "K-풋살구장 인증제를 통해 풋살을 즐기는 모든 국민이 보다 안전한 환경에서 경기를 즐길 수 있을 것"이라며 "리본코퍼레이션랩과의 협력을 통해 대한민국 풋살 인프라의 질적 수준을 한 단계 끌어올리겠다"고 밝혔다.

김학인 리본코퍼레이션랩 대표는 "스포츠 시설의 안전과 체계적인 관리는 곧 사용자 경험과 직결된다"며 "인증제 설계부터 운영까지 실효성 있는 모델을 제시하고, 다양한 전문가 네트워크를 활용해 인증제가 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

한국풋살연맹은 향후 'K-풋살구장 인증제'를 전국 단위로 확대 적용해, 대한민국을 대표하는 풋살구장 관리 인증시스템으로 발전시킨다는 방침이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

