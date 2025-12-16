[공식발표]대한민국 축구종합센터 공식 명칭 '코리아풋볼파크' 확정, BI도 발표

기사입력 2025-12-16 15:28


[공식발표]대한민국 축구종합센터 공식 명칭 '코리아풋볼파크' 확정, BI…
◇사진제공=대한축구협회

[스포츠조선 박상경 기자] 대한축구협회가 대한민국 축구종합센터의 공식 명칭을 '코리아풋볼파크(KOREA FOOTBALL PARK)'로 확정하고 BI와 함께 발표했다.

협회는 천안시와 함께 지난해 10월부터 축구종합센터의 명칭 및 BI 개발을 공동으로 추진해 왔다. 지난 3월 중간보고회에서 후보군을 검토한 뒤, 4월에는 천안시와 협회 온라인 채널을 통해 팬들을 대상으로 선호도 조사를 진행했다. 이어 6월 중간보고회에서 상징성과 활용성 등을 종합적으로 고려해 '코리아풋볼파크'를 공식 명칭으로 최종 확정했으며, 최근 상표권 출원신청 절차가 마무리됨에 따라 공개를 진행하게 됐다.

'코리아풋볼파크'라는 명칭은 축구종합센터가 지향하는 공공성·개방성·상징성을 담고 있다. '코리아(Korea)'는 국가를 대표하는 복합문화시설의 정체성을 의미하며, '파크(Park)'는 시민과 팬, 선수와 지도자 등 다양한 주체가 함께 모여 즐기고 교류하는 열린 공간을 뜻한다. 국가대표 훈련시설을 넘어, 모든 축구인이 이용하고 참여할 수 있는 공간이라는 축구종합센터의 방향성을 반영한 명칭이다.

명칭 확정과 함께 BI 개발도 완료됐다. 코리아풋볼파크의 엠블럼은 축구종합센터 내 스타디움 외관을 모티브로 역동적인 선수들의 움직임을 형상화 했다. 완성된 BI의 활용 가이드라인은 추후 공개된다.

협회는 "축구종합센터의 네이밍과 BI 개발은 천안시와의 긴밀한 협력을 바탕으로 체계적으로 추진돼 왔다"며 "완성된 BI 체계를 기반으로 대한민국을 대표할 새로운 축구 랜드마크를 만들어 가겠다"고 밝혔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.