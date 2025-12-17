"이게 된다고" '6분 출전→방출' 日 멀티 DF 도미야스, 아약스 이적 '오피셜' 공식 발표…의료진 철저한 검진! 하지만 '초단기' 6개월 계약

최종수정 2025-12-17 10:07

"이게 된다고" '6분 출전→방출' 日 멀티 DF 도미야스, 아약스 이적…
아약스 SNS

"이게 된다고" '6분 출전→방출' 日 멀티 DF 도미야스, 아약스 이적…
아약스 홈페이지

"이게 된다고" '6분 출전→방출' 日 멀티 DF 도미야스, 아약스 이적…
아약스 SNS

[스포츠조선 김성원 기자]아스널 출신의 일본인 '멀티 수비수' 도미야스 다케히로(27)가 새 삶을 찾았다.

네덜란드의 명문 아약스가 16일(이하 한국시각) 도미야스의 영입을 발표했다. 계약기간이 6개월인 초단기계약이다. 아약스는 도미야스와의 계약기간이 2026년 6월 30일까지로 명확하게 공개했다.

도미야스는 2021년 8월 아스널에 둥지를 틀었다. 하지만 매 시즌 부상이 말썽이었다. 그는 첫 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 21경기에 출전했다. 출전시간은 1681분이었다.

그러나 2022~2023시즌, 21경기에 출격했지만 출전시간은 652분에 그쳤다. 도미야스는 2023~2024시즌 22경기에 나섰다. 출전시간은 1141분에 불과했다.

지난 시즌에는 단 1경기, 6분 출전에 그쳤다. 아스널은 지난해 3월 도미야스와의 계약기간을 2026년 6월까지 연장했다. 1년 연장 옵션이 포함됐다. 하지만 유리몸은 '민폐'였다. 결국 아스널은 지난 7월 도미야스와 상호 합의로 계약을 해지했다.


"이게 된다고" '6분 출전→방출' 日 멀티 DF 도미야스, 아약스 이적…
EPA 연합뉴스
FA(자유계약 선수)로 풀린 그는 소속팀이 없는 '무적'으로 회복을 위해 땀을 흘렸다. 아약스가 손을 잡았다. 그는 센터백과 풀백을 모두 소화할 수 있는 '멀티 수비수'다.

이번이 '마지막 기회'일 수 있다. 아약스에서도 부상에 노출될 경우 2026년 북중미월드컵 출전은 물론 유럽 잔류도 물건너갈 수 있다. 그는 일본 국가대표로 뛰며 A매치 42경기에 출전했다.

마린 보이커 아약스 단장은 "도미야스는 여러 최상위 리그에서 풍부한 경험을 쌓은 뛰어난 수비수다. 그는 지능적이고 양발을 모두 잘 쓰는 수비수다. 스카우팅 부서 및 코칭 스태프와 함께 최근 몇 주 동안 그의 경기 영상을 많이 검토했고, 모두 긍정적인 반응을 보였다"며 "그의 부상 이력 또한 중요한 고려 사항이었다. 처음부터 회복에 전념해 왔고, 의료진의 철저한 검진을 거쳤으며, 취업 허가가 최종 확정되는 대로 바로 팀 훈련에 합류할 수 있다"고 밝혔다.


그리고 "아직 경기 감각을 되찾아야 하지만, 그의 경험을 바탕으로 곧바로 경기 감각을 회복할 것이라고 믿는다. 계약 측면에서도 좋은 협력 관계를 구축할 수 있는 방안을 찾았다. 종합적으로 볼 때, 도미야스 영입으로 비교적 젊지만 재능 있는 우리 팀에 단기적으로 더 큰 균형을 가져다줄 수 있을 것으로 기대한다"고 강조했다.

도미야스는 "선수들에게 훌륭한 본보기가 되도록 노력하겠다"고 화답했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"'조폭 연루설' 조세호, 이 정도면 은퇴해야" '도라이버3' PD, 아찔한 발언

2.

'재혼' 이상민, 60억 빚 청산 후 '전세사기' 당했다 "어머니 돌아가시고 겪어" ('괴담노트')

3.

'송종국 딸' 송지아, 프로 골퍼 된지 4개월만 겹경사..."입단식"

4.

전원주, 60년만 안타까운 고백..."졸업생들 욕할까봐 숙대 나왔다는 말 못해" ('전원주')

5.

'최진실 딸' 최준희, 눈·코→안면윤곽 이어 또 성형 "악플은 그만"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 뒤 폭망" 英 BBC 경악! 토트넘 '충격' 수치…'포스테코글루 감독 시절이 더 높았다'

2.

[단독]'조용한 킬러' 연령별 대표팀 핵심 김용학, 포항 스틸러스 '전격' 복귀…'임대 이적'

3.

충격의 PS 탈락 그 후…에비역 잠수함의 500구↑ 절치부심 "싸울 준비가 되도록" [인터뷰]

4.

손흥민 초비상사태, MLS 우승 못합니다...메시+레반도프스키 GOAT 듀오 탄생 가능성 "인터 마이애미 적극적 움직임"

5.

'레전드는 다르네' 토트넘의 극진한 손흥민 대우...'벽화'에 이어 작별 순간 담은 '특별 다큐멘터리'까지 제작[오피셜]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 뒤 폭망" 英 BBC 경악! 토트넘 '충격' 수치…'포스테코글루 감독 시절이 더 높았다'

2.

[단독]'조용한 킬러' 연령별 대표팀 핵심 김용학, 포항 스틸러스 '전격' 복귀…'임대 이적'

3.

충격의 PS 탈락 그 후…에비역 잠수함의 500구↑ 절치부심 "싸울 준비가 되도록" [인터뷰]

4.

손흥민 초비상사태, MLS 우승 못합니다...메시+레반도프스키 GOAT 듀오 탄생 가능성 "인터 마이애미 적극적 움직임"

5.

'레전드는 다르네' 토트넘의 극진한 손흥민 대우...'벽화'에 이어 작별 순간 담은 '특별 다큐멘터리'까지 제작[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.