'손흥민 동상부터 세우라니까!' 일단 다큐멘터리 만든다…"눈물이 멈추지 …

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼는 여전히 손흥민을 잊지 못했다. 손흥민 관련 다큐멘터리 제작이 확정됐다는 소식이다.
영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 17일(한국시각) "손흥민과 토트넘의 사랑 이야기는 아직 끝나지 않았다"라며 "새로운 다큐멘터리를 통해 손흥민을 만날 수 있게 됐다"라고 보도했다.
손흥민은 지난 시즌 말 토트넘이 유로파리그 트로피를 들어 올리는 데 기여하며, 팀의 전설로 확고히 자리매김했다. 이후 손흥민은 여름에 MLS 구단 LAFC로 이적하며 토트넘에서의 이야기를 마무리했다. 팬들은 10년 동안 그가 남긴 공헌을 또렷이 기억하고 있다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
최근 토트넘은 손흥민을 토트넘 홋스퍼 스타디움으로 다시 초청했다. 손흥민은 팬들 앞에서 작별 인사를 하며 구단에 대한 감사의 마음을 전했다. 여기서 끝이 아니었다. 토트넘은 '손흥민:홈커밍'이라는 새로운 오리지널 다큐멘터리를 제작한다. 손흥민이 토트넘으로 다시 이적하는 것은 물리적으로 어렵지만, 팬들은 다큐멘터리를 통해서라도 손흥민의 마지막 모습을 볼 수 있게 됐다. 토트넘의 발표에 따르면 이 다큐멘터리에는 손흥민의 토트넘 마지막 시즌 모습이 담길 예정이다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이와 관련된 발표가 공개되자 토트넘 팬들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 긍정적인 반응을 쏟아냈다. 손흥민은 MLS에서도 여전히 높은 수준의 활약을 이어가고 있다. 올 시즌 공격에서 어려움을 겪고 있는 토트넘의 상황을 고려하면 그를 다시 환영하고 싶어 하는 팬들도 많다.
팬들은 SNS를 통해 "모두가 손흥민을 사랑한다", "눈물을 멈추고 싶은데, 아직 늦지 않았다. 제발 돌아와 달라" 등 다양한 반응을 쏟아냈다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
손흥민은 토트넘에서 분명한 업적을 남겼지만, 이제는 새로운 슈퍼스타를 찾아야 할 시점이기도 하다. 토트넘은 본머스의 공격수 앙투안 세메뇨에게 큰 관심을 보이고 있다. 토트넘은 왼쪽 측면에서 손흥민과 같은 재능을 가진 선수를 그리워하고 있으며, 세메뇨가 그 공백을 메울 수 있다는 평가다.
매체는 "비록 같은 포지션에서 뛰지만 두 선수는 매우 다른 유형의 공격수"라며 "세메뇨는 골잡이라는 점에서 분명한 강점을 지닌 선수"라고 평가했다.
손흥민의 다큐멘터리와 함께 그의 대체자가 토트넘에 도착할 수 있을지 팬들의 관심이 집중되고 있다.