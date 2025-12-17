"KIM, 굿바이!" 바이에른 뮌헨 '6500만 유로 스타' 러브콜 폭발…

PSG의 소식을 주로 전하는 PSG토크는 17일(이하 한국시각) 'PSG는 수비 강화를 위해 이브라히마 코나테(리버풀) 영입을 원하는 것으로 알려졌다. 하지만 우파메카노를 또 다른 옵션으로 눈여겨 보고 있다. 이적 시장에 정통한 파브리시오 로마노 기자에 따르면 PSG는 우파메카노의 상황을 면밀하게 주시하고 있다'고 보도했다.
우파메카노는 바이에른 뮌헨과 2026년까지 계약한 상태다. 그의 이적료는 6500만 유로 수준으로 알려졌다. PSG토크는 '우파메카노는 바이에른 뮌헨과 계약을 연장할 수 있다. 다만, 그는 거액의 계약 보너스를 받고 싶어한다'고 했다.
이 매체는 영국 언론 BBC의 보도를 인용해 '레알 마드리드(스페인)는 우파메카노를 한동안 추적해왔다. 그러나 우파메카노는 바이에른 뮌헨과의 새로운 계약 논의에 적극 참여하고 있다. 우파메카노를 향한 관심은 뜨겁다. 맨유, 리버풀, 맨시티, 첼시 등을 눈여겨 보고 있다'고 전했다.
사진=AFP 연합뉴스
루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG는 지난 시즌 최고의 시간을 보냈다. 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스(프랑스컵), 트로페 데 샹피온(프랑스 슈퍼컵) 정상에 올랐다. 창단 처음으로 유럽챔피언스리그(UCL) 우승 트로피도 챙기며 무려 4관왕을 기록했다. 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵에선 준우승을 했다. PSG는 올 시즌 개막 전 치른 토트넘(잉글랜드)과의 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 결승에서도 승부차기 끝에 정상에 올랐다. 이로써 PSG는 역대 프랑스 클럽 최초로 유럽 슈퍼컵을 차지하는 새 역사를 썼다.
PSG는 또 하나의 우승컵을 향해 나선다. PSG는 18일 오전 2시 카타르 알라이얀의 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 플라멩구(브라질)와 2025년 FIFA 인터콘티넨털컵 결승전을 치른다. 인터콘티넨털컵은 여섯 개 대륙 클럽대항전 챔피언이 세계 최강 프로축구팀의 자리를 놓고 겨루는 대회다.