[오피셜]신생팀 용인FC '광폭 행보', 석현준→신진호 이어 '젊은피' …

[스포츠조선 김성원 기자]석현준과 신진호를 품에 안은 신생팀 용인FC가 연령별 국가대표 출신 김동민(20)을 영입, 중원에 젊은 에너지를 더한다.
최윤겸 감독이 이끄는 용인은 19일 미래를 이끌 핵심 자원은 김동민을 수혈했다고 발표했다. 김동민은 포항제철중, 포항제철고 등 엘리트 코스를 밟아온 유망주다. 2023년 말 포항 스틸러스 우선 지명 신분으로 1군 팀에 콜업되며 가능성을 인정받았다. 어린 시절부터 체계적인 육성과 경쟁 속에서 성장한 그는, 기본기와 전술 이해도를 고루 갖춘 미드필더로 평가받는다.
수비형 미드필더를 주 포지션으로 하는 김동민의 가장 큰 강점은 양발을 모두 활용하는 정확한 킥과 안정적인 빌드업 능력이다. 공격 전환 과정에서 템포를 조율하며 상대에게 지속적인 부담을 주는 유형으로, 2023시즌 포항 U-18(포철고) 소속 당시 팀 내 도움 1위를 기록하며 단순한 수비형 자원을 넘어선 잠재력을 증명했다.
대한민국 U-20 대표팀 경험은 김동민의 경쟁력에 무게를 더한다. 또래 최고 수준의 선수들과 함께한 대표팀 경험은 경기 운영 능력과 멘탈 측면에서 한 단계 성장하는 계기가 됐고, 이는 용인FC가 그를 주목한 결정적인 이유 중 하나다.
용인FC는 김동민에 대해 "빌드업 과정에서의 안정성과 높은 패스 정확성, 전술 이해도가 뛰어난 선수"라며 "연령별 대표 경험을 바탕으로 꾸준히 성장 중인 만큼, 팀의 미래를 함께 만들어갈 자원"이라고 평가했다.
김동민 역시 새로운 도전에 대한 각오가 분명하다. 그는 "그라운드 위에서 누구에게도 지지 않으려는 승부욕과, 상대를 압도하려는 에너지가 나의 장점"이라며 "베테랑 선배들로부터 많은 것을 배우고, 용인FC가 목표로 하는 성과를 이루는 데 힘이 되는 선수가 되겠다"고 입단 소감을 밝혔다.
용인은 신진호를 비롯해 국가대표와 유럽리그 경험을 지닌 공격수 석현준, 서울, 전남, 광주 등에서 뛴 멀티 플레이어 김한길, 수원FC와 서울 이랜드에서 활약한 수비수 곽윤호, 지난 시즌 대구에서 '포텐'을 터뜨린 수비수 김현준, 덴소컵 주장 출신 젊은 센터백 임형진 등 다양한 연령대의 선수를 '폭풍 영입'했다.
김동민은 자신의 가능성을 증명해야 하는 젊은 미드필더다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com