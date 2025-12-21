'홍명보호 1승 제물' 남아공 전력을 살펴보자, 2025 아프리카네이션스…

'홍명보호 1승 제물' 남아공 전력을 살펴보자, 2025 아프리카네이션스컵 22일 개막…STN?네이버 치지직 생중계

기사입력 2025-12-21 12:21


아프리카 최강자를 가리는 2025년 아프리카 네이션스컵이 22일(이하 한국시각) 개막한다. 네이션스컵은 아프리카축구연맹(CAF) 주관으로 2년마다 열리는 아프리카 최대의 국가대항전이다. 아프리카의 기후를 고려해 1월에 열렸지만, 2019년 대회부터 선수 차출 문제로 유럽 클럽과 마찰을 빚어 6월로 바뀌었다. 하지만 이번 대회는 6월 2025년 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵이 열리면서 검토 끝에 2025년 12월 말에 개최해 다음 해 1월에 폐막하는 것으로 확정했다.

네이션스컵은 35회째로 지난 7월 여자 대회에 이어 모로코에서 치러진다. 개막전은 오는 22일 오전 4시 개최국 모로코와 코모로스의 대결로 치러지며 결승전은 내년 1월 19일에 열린다. 2022년 카타르월드컵 4강에 빛나는 개최국 모로코를 비롯해 강호 가나, 코트디부아르, 알제리, 카메룬 등이 참가한다. 손흥민의 LA FC의 동료 드니 부앙가가 몸 담은 가봉도 이번 대회에 출전한다.

대한민국 축구대표팀 입장에서 이번 네이션스컵은 2026년 북중미월드컵 조별리그에서 만나는 남아프리카공화국 전력을 평가할 기회다. 한국은 북중미월드컵에서 멕시코, 남아공, 유럽 플레이오프 D그룹 승자와 같은 A조에 묶였다. 남아공은 이번 네이션스컵에서 이집트, 앙골라, 짐바브웨와 B조에 편성됐다.


홍명보 대표팀 감독은 19일 홍명보장학재단 장학금 수여식에서 "22일(앙골라전)과 29일(짐바브웨전) 경기를 분석관이 현지에서 지켜볼 거다. 지금 참가한 선수들이 남아공의 베스트라고는 생각하지 않는다. 유럽에 있는 일부 선수들이 빠졌다. 하지만 포메이션, 경기 스타일을 알아보는 게 굉장히 중요하다. 이번 대회에 출전한 선수 중 월드컵에 몇 명이 나올지도 꼼꼼하게 살펴야 한다"라고 말했다.

한국의 숙적 일본 역시 북중미 월드컵에서 튀니지와 한 조에 묶이면서 이번 네이션스컵을 통해전력 분석에 나설 것으로 보인다. 2025년 네이션스컵의 주요 경기는 네이버 스포츠 치지직을 통해 생중계된다. 더불어 스포츠 전문 채널 STN의 IPTV KT 131번과 유튜브(STN SPORTS)를 통해서도 시청이 가능하다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

